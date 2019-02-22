《2019日內瓦錶展專輯》奇想時刻 破格設計（3）：Ulysse Nardin

2019-02-22

記者林欣若／日內瓦報導

製錶師將天馬行空的創意，展現在腕錶設計，突破傳統框架，打造大膽奇想的腕錶，十足吸睛！

超簡約

抗磁防震的矽游絲這幾年被廣泛運用，雅典（Ulysse Nardin）早在2001年就將矽游絲用於Freak奇想系列，這系列也一直承載著大膽與創新，今年全新推出奇想系列Freak X腕錶與系列前作一脈相承，相同的美學理念和功能元素外，也加入全新元素。

Freak X系列 首度加入錶冠

最大的改變就是Freak X系列首度加入錶冠設計，先前的Freak Vision奇想創見腕錶和Freak Out奇想魅創腕錶都不設錶冠，而是以錶圈調校時間，Freak X則可直接以錶冠調校，另外，Freak X的錶徑也由45毫米縮小至43毫米，腕錶內部的鏤空設計清晰展示了最新UN-230機芯結構，包括超輕超大尺寸的矽質擺輪、鎳重量塊和自動調節微型薄片，無錶盤和指針，中央橋板用以指示分鐘、機芯內的一個齒輪用以指示小時，從整體外觀看來，Freak X的齒輪數更少，設計更為簡約大膽。

圖片提供／Ulysse Nardin

Ulysse Nardin以鯊魚透視圖揭示Freak X系列的穿透視覺感。

Ulysse Nardin Freak X系列玫瑰金錶款，991,800元。

Ulysse Nardin Freak X系列碳正離子錶款，793,400元。

Ulysse Nardin Freak X系列藍面鈦金屬錶款，611,000元。

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