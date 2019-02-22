《2019日內瓦錶展專輯》奇想時刻 破格設計（4）：Bovet

2019-02-22

記者林欣若／日內瓦報導

製錶師將天馬行空的創意，展現在腕錶設計，突破傳統框架，打造大膽奇想的腕錶，十足吸睛！

360°晶透零死角

藍寶石水晶是廣泛運用於製作錶殼的材質，播威（Bovet）Récital 26 Brainstorm® Chapter One腕錶從錶圈、錶殼皆以藍寶石合為一體，加上經典的寫字檯造型，打造極繁晶透、360°零死角的腕錶。

穹頂錶盤 一覽無遺

藍寶石水晶晶瑩剔透，是繼鑽石之後已知的最堅硬材質，而鮮為人知的是，藍寶石水晶比鈦金屬更輕盈，也因為藍寶石水晶質地堅硬，導致加工和拋光方面有所限制，Récital 26 Brainstorm® Chapter One腕錶的寫字檯錶殼，更提升製作難度，製錶師於是在穹頂錶殼的至高點，打造了一款在高度上與其匹配的手工配件，一個旋在框架齒輪上的時標，主錶盤齒輪邊緣帶有刻度的秒鐘盤，12點鐘位置的小時及分鐘錶盤內設有立體月相顯示，其圓弧形的弧度巧妙呼應錶盤的曲線，4點鐘位置新月形顯示動力儲存，8點鐘位置顯示日期，透明藍色石英圓弧形錶盤，將機芯不同層次的美態展露眼前。

圖片提供／Bovet

獨特的傾斜寫字檯錶殼和藍寶石水晶錶殼的通透性，可由側面觀賞機芯。

Bovet-Récital 26 Brainstorm® Chapter One腕錶，具備小時、分鐘、秒鐘陀飛輪、大日曆、動力儲存顯示、半圓月相顯示。

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