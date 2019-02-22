《2019日內瓦錶展專輯》奇想時刻 破格設計（2）：Greubel Forsey

2019-02-22

記者林欣若／日內瓦報導

製錶師將天馬行空的創意，展現在腕錶設計，突破傳統框架，打造大膽奇想的腕錶，十足吸睛！

微藝術3D時間

高珀富斯（Greubel Forsey）以30°雙體陀飛輪、24秒陀飛輪、配備差動齒輪的四體陀飛輪各種精湛工藝聞名，除了鑽研機械工藝，Robert Greubel、Stephen Forsey兩位創辦人也熱衷於藝術，將腕錶當成藝術表達的媒介，Art Piece藝術品系列便是最佳體現，先前推出的Art Piece 1在錶殼內置入一座微雕作品，搭配微型顯微鏡系統可欣賞肉眼看不見的微雕細節，Art Piece 2：Edition 1 Art Piece則有著精細的奈米剪影，今年全新推出Art Piece Edition Historique顛覆大眾對錶盤的想像，以層層堆疊的結構將線性的時間以3D方式立體呈現。

二階時光 時間動態雕塑

錶盤左側第一層的主角是皇家藍色背景襯托下的30°雙體陀飛輪，搭配黑色拋光扁平橋板和經手工倒角處理的鏤空框架，30°傾斜的內層陀飛輪每分鐘旋轉一周，外層陀飛輪則每四分鐘旋轉一周，堪稱名副其實的動態雕塑，小秒盤設於同一層的10點鐘和11點鐘位置之間；錶盤右側在高一層的結構，5點鐘位置以大型阿拉伯數字時標和藍鋼指針顯示動力儲存，上方更高一層的2點鐘位置，偏心時分小錶盤以紅色指針顯示時間，鈦金屬穹頂結構上頭鐫刻拋光浮雕有關高珀富斯所重視的理念，包括「EXCLUSIVITE」（獨特）、「ORIGINAL」（原創）、「HARMONIE」（和諧），是一款從任何角度欣賞，都饒富趣味和哲理的腕錶。

圖片提供／Greubel Forsey

Greubel Forsey Art Piece Edition Historique藝術品系列復刻紀念版腕錶。

腕錶採用立體構造，呈現獨特的幾何美感，讓觀者可以飽覽其內裡乾坤，在眾多非凡作品的前衛美學領域，堪稱典範。

全新手動上鏈機芯包含475個零件，由兩個串聯耦合、快速旋轉的發條盒提供72小時動力儲存。

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