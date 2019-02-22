《2019日內瓦錶展專輯》奇想時刻 破格設計（1）：Girard-Perregaux

2019-02-22

記者林欣若／日內瓦報導

製錶師將天馬行空的創意，展現在腕錶設計，突破傳統框架，打造大膽奇想的腕錶，十足吸睛！

微宇宙

芝柏（Girard-Perregaux）今年以「天際行者（Earth to Sky）」為主題，將浩瀚神祕的銀河搬進展場，為古典製錶品牌增添科幻未來感，這個主題也帶出了主打錶款Bridges金橋系列Cosmos腕錶的設計重點：一場地球與星際、物質與空間、有形與無形之間的全新對話。

不設錶冠 錶背微型調節鍵

腕錶最吸睛的就是分別代表星際與地球的兩個球體，9點鐘位置的藍色鈦金屬球體繪滿天空圖，每隔23小時58分4秒旋轉一圈，恰巧等於一個恆星日，十二星座的運轉盡顯於這個微型球體，星座圖特意加入液體夜光元素，在黑暗中更能體驗星空閃爍之美；3點鐘位置同樣以鈦金屬打造的球體是世界地圖，包括大陸凸起、海洋中空，全部擬真處理，球體提供日夜顯示以及GMT第二時區顯示；12點鐘位置偏心設置小時和分鐘顯示，6點鐘位置放置黑色鈦金屬搭橋，搭橋下方是不停旋轉的陀飛輪，沿著水平和垂直軸，腕錶上各種複雜功能分別位於東南西北四個基本方位，和諧平衡，47毫米的Cosmos腕錶，自成小宇宙。

整款腕錶最特別之處是錶殼不設錶冠，這是為了讓Cosmos錶殼更流暢順滑，省去錶冠設計，所有的功能調整由錶背的四顆微型調節鍵控制，鈦金屬錶底蓋及其藍寶石水晶釘上了四根軸杆，分別用於上鏈、設置時間、調節天球和地球。

圖片提供／Girard-Perregaux

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