《2019日內瓦錶展專輯》進化時刻 材質升級（4）：IWC

2019-02-22

記者林欣若／日內瓦報導、攝影

品牌材質進化，打造更耐磨、耐衝撞、更輕巧的錶款，提升佩戴舒適度，同時創造話題。

瓷化鈦 黑色深度

沙夫豪森IWC萬國錶今年以飛行為主題，推出多款兼具外型和功能的飛行錶，其中飛行員TOP GUN海軍空戰部隊追針計時Ceratanium腕錶，是IWC首枚搭配Ceratanium瓷化鈦金屬錶殼的飛行員腕錶，這種由IWC研發的全新物料特色在於結合陶瓷與鈦金屬的特性，兼具鈦金屬的輕量堅固，以及陶瓷的堅硬抗刮，向來以全黑色調聞名的TOP GUN，黑得更有深度。

瓷化鈦 陶瓷的抗刮+鈦的輕量堅固

TOP GUN的誕生，原本就是為了打造如美國海軍戰鬥機武器學校一般出色的飛行腕錶，不論是材質或功能，都是精算過後的組成，瓷化鈦金屬的運用，也是為了符合精英戰鬥機飛行員的特殊需求，例如霧黑陶瓷錶殼，是為了避免飛行途中因為錶殼上的陽光反射，讓飛行員分心，堅硬抗刮的陶瓷物料適合於狹小機艙內日常使用，瓷化鈦金屬同時具有絕佳的抗腐蝕能力，能夠承受潮濕、鹽分高的海上空氣，這也是IWC第一只不需要鍍膜、且所有腕錶部件包括按鈕或針式錶扣都是自然黑色的腕錶。

圖片提供／IWC

IWC今年以飛行為主題，將展場打造如空軍基地。（記者林欣若攝）

IWC TOP GUN海軍空戰部隊追針計時Ceratanium腕錶，結合鈦金屬和陶瓷的優點，是IWC萬國錶首枚以Ceratanium打造的飛行員腕錶。

IWC TOP GUN海軍空戰部隊追針計時Ceratanium腕錶，結合鈦金屬和陶瓷的優點，是IWC萬國錶首枚以Ceratanium打造的飛行員腕錶。

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