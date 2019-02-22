《2019日內瓦錶展專輯》進化時刻 材質升級（1）：Ulysse Nardin

2019-02-22

記者林欣若／日內瓦報導、攝影

品牌材質進化，打造更耐磨、耐衝撞、更輕巧的錶款，提升佩戴舒適度，同時創造話題。

環保碳金 金光流動

在X射線之下，隱藏的內在無所遁形，雅典（Ulysse Nardin）以此為概念推出全新鏤空X腕錶，包括腕錶架構和機械功能等細節一目了然，無需想像，所見即所得，重新詮釋製錶設計的未來。

X線、矩形、圓形 幾何之妙

42毫米的精巧錶殼棱角分明、線條陽剛方正，四處時標構成的X形位於矩形邊框內，而矩形又位於環形之中，層疊的幾何圖形打造平衡美感，透視錶盤之下，自製機芯UN-371成了主視覺，特大超輕矽質擺輪、鎳重量塊以及自動調節微型薄片盡顯機械之美。

全系列共有四種錶面款式可選，包括鍛面藍色鈦金屬、DLC黑色鈦金屬、鍛面玫瑰金以及啞光碳金（Carbonium Gold）複合材料，其中碳金是結合碳纖維和黃金的全新材質，過去多用於製造飛機機身和機翼，碳正離子材料以航太部件的邊料製成，相較其它碳複合材料，會降低40%對環境產生的影響。經過高溫高壓等複雜加工之後，高性能碳正離子材料能夠充分彰顯碳纖維這個有機的美麗結構，碳金複合材料則是由碳纖維與黃金顆粒熔接而成，賦予鏤空X腕錶微光閃爍的錶殼，顯現出黑色和金色波紋的流動效果。

圖片提供／Ulysse Nardin

Ulysse Nardin鏤空X腕錶以X射線為概念，展現細節之美。

Ulysse Nardin鏤空X腕錶碳金款，革命性的碳金材質，是科學研究發現最堅固耐用的材料之一，694,300元。

Ulysse Nardin鏤空X腕錶鈦黑款，528,000元。

Ulysse Nardin鏤空X腕錶鈦藍款，528,000元。

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