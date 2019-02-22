《2019日內瓦錶展專輯》進化時刻 材質升級（2）：Girard-Perregaux

2019-02-22

記者林欣若／日內瓦報導、攝影

品牌材質進化，打造更耐磨、耐衝撞、更輕巧的錶款，提升佩戴舒適度，同時創造話題。

玻璃碳 湛藍如星

芝柏（Girard-Perregaux）在展前已發布不少預告消息，但其中一款Laureato桂冠系列Absolute計時碼錶在展場上才正式亮相，這是芝柏首度以全新材質碳玻璃打造的腕錶，均勻順滑的觸感、湛藍如星際的色彩，獲得高度讚賞。

防滲百分百 硬度強 輕量

玻璃碳是一種全新的碳材質，特性是硬度超強、防滲、耐磨、輕量，玻璃碳的硬度超出精鋼100倍，讓腕錶更為堅固耐用，防滲特性也成就了腕錶無可挑剔的密封性，在此之前，其他碳材質的製造工藝都無法讓腕錶在無需任何外殼的情況下，展現100%的防水性；另外，玻璃碳的製作過程是將碳纖維和玻璃纖維結合，經過高溫注塑強力壓縮，過程中賦予碳玻璃均勻的大理石紋理，由於加入了藍色玻璃纖維，其均勻的紋理看似在流動，頗為生動鮮活，也大幅提升了材質密度。

圖片提供／Girard-Perregaux

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