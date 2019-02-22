《2019日內瓦錶展專輯》進化時刻 材質升級（3）：Panerai

2019-02-22

記者林欣若／日內瓦報導、攝影

品牌材質進化，打造更耐磨、耐衝撞、更輕巧的錶款，提升佩戴舒適度，同時創造話題。

BMG-TECH 潛水悍將

沛納海（Panerai）今年主打Submersible，這個在1956年為埃及海軍量身打造的系列，如今是沛納海最具識別度的系列，延續經典的錶圈和錶殼設計，Submersible今年將Carbotech錶圈搭配全新材質BMG-TECH塊狀金屬玻璃錶殼，打造更強悍的潛水錶。

BMG-TECH 鋯、銅、鋁、鈦、鎳合金

BMG-TECH厚金屬玻璃物料以類似玻璃的特殊合金製造，合金本身以鋯、銅、鋁、鈦和鎳組成，在高溫環境下經過高壓注模工序之後，進行僅為時數秒的冷卻，讓原子無法如一般水晶的形成過程一樣，擁有充分時間排列成井然有序的規律結構，讓它無比堅固、高度抗腐蝕，同時能夠抵禦外來衝擊和磁力。

腕錶採用兩種不同的Super-LumiNova強力夜光塗層，讓讀時和計算下潛時間所需的時標更易於辨識，不論是光線充足或漆黑環境當中皆可方便讀取，黑色錶盤鑲嵌顯眼的小秒盤和日期顯示窗，腕錶防水性能達300米，是完美潛水裝備。

圖片提供／Panerai

Panerai Submersible BMG-TECHTM專業潛水金屬玻璃腕錶，搭載P.9010自動上鏈機械機芯，BMG-TECH錶殼與Carbotech碳纖維複合物料鑄造的錶圈相輔相成。

Carbotech碳纖維擁有截然不同的紋理，因此賦予每一款腕錶獨一無二的風格。

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