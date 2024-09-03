為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    雲林社團營隊傳體罰 女童手背瘀青

    2024/09/03 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣某社團辦理兒童暑假成長營傳出疑似虐童，一名小二女童疑遭社團的工作人員以「不求人」打到手背及屁股瘀青、紅腫。

    縣府社會處表示，接到通報啟動調查，近期會召開專家會議，若有違反《兒童暨少年福利與權益保障法》將裁罰六萬至六十萬元。社團總幹事說，該員有處罰孩子，但沒有虐童或外傳打到遍體鱗傷情況。

    違反兒少法 罰鍰6萬起跳

    社會處表示，社團的暑假營隊是社會處補助，該名涉嫌打孩子的「老師」並不在社團提報計畫的工作人員名單中，是社團的工作人員，因在課堂上幫忙，孩子都稱他「老師」，據了解，該員承認對不聽話、功課沒有做好的孩子有體罰，但否認女童的傷是他所為。

    據指出，除了女童，班上有數名孩子都曾被該員體罰過，方式有打手背，半蹲，孩子飯菜吃不完，會在裡面加辣椒醬，理由是要讓吃太慢的孩子快點吃完。

    社團總幹事指出，有體罰是打手背的手指頭，主要是分散痛處，並警示孩子要認真學習，家長的友人沒有查證就在臉書PO文指協會虐童、把孩子打得遍體鱗傷，已涉及誹謗。

    縣府表示，女童與姊姊開學後改在學校的課後照顧班，另針對該社團同性質計畫暫緩受理，今年度該會申請兩班夜光天使班，目前教育處未核定，對該事件會召開夜光天使班不適任人員認定會議，未來也會加強夜光天使班人力的在職訓練，尤其是孩子照顧的專業知識。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    雲林縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播