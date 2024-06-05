《雲林》雲林環保稽查隊補人又解散？ 議員批耍人

雲縣環保局提增編稽查隊員額獲議會同意，議員蔡岳儒（右）質疑本月起卻將人員解編。（擷取自議會轉播畫面）

2024/06/05 05:30

環局︰15新進人員專業不足 打散各科訓練 半年後回歸

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣環保局三月獲縣議會同意增編十五名稽查隊人員，不過縣議員蔡岳儒昨天在議會質詢表示，竟傳出稽查隊本月已撤編，且人力分散到各科，質疑對議員們「裝肖維」，更擔憂此舉可能會造成稽查量能不足。對此環保局回應，因新進人員稽查專業能力不足，故分散至各科，預估半年後回歸編制，稽查量能不受影響。

3月全數議員同意增編15人

蔡岳儒表示，三月時環保局向議會反映因稽查人員不足，請求議會同意增編十五名員額，當時議員不分黨派全數同意，不過六月一日起卻將稽查人員解編，擺明對議員「裝肖維」。

蔡岳儒說，各縣市多有環保稽查隊，雲林縣去年九月至今年三月陳情案件就有將近四千四百件，依比例計算，一年超過七千件，如今稽查業務回歸至各科，擔憂專業素養不夠，可能造成分派業務有誤；另外也接獲陳情表示，各科室需輪班稽查，加班時數可能會超過勞基法規定，影響科室人員本職業務。

輪班稽查 環局︰會給加班費

環保局長張喬維回應，先前稽查隊有十五名環保局正式、約聘僱人員，加上十五名委外人員，議會同意編增人力後，四月將委外取消，增編目的為培養局內專業素養人員，不過新進人員屢屢傳出專業能力不足，故將人力打散到各業務科別訓練，從入職到具備專業能力，預計需要半年時間養成，半年後將回復稽查隊編制，「並未將稽查隊裁撤」。至於排班輪值加班費等還是會給，絕不會超過勞基法規定時數。

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