《大學申請入學》雙胞胎姊妹 錄取醫學系、英語系榜首

雙胞胎姊妹高子蕎（左）、高子璨，在今年大學申請入學表現亮眼。（正心中學提供）

2024/06/04 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕一一三學年度大學繁星推薦、個人申請陸續放榜，雲林縣正心中學表現優異，其中雙胞胎姊妹高子蕎、高子璨，分別拿下台北醫學大學醫學系榜首、台中教育大學英語系榜首；另三名申請醫學系學生全部金榜題名，且除高子蕎榜首，張芷芸也拿下成功大學醫學系公費榜首及中國醫藥大學中醫系乙組榜首。

正心中學今年有三人申請醫學系，其中繁星已錄取台大醫學系的高子蕎，申請同時錄取成功大學醫學系、台北醫學大學醫學系榜首、長庚大學醫學系；張芷芸錄取成大醫學系公費榜首、中國醫藥大學中醫系乙組榜首；張又文錄取中山醫學大學醫學系。

正心中學表示，高子蕎從小在學業、藝術等領域表現傑出，在正心就讀美術班，對自己要求很高，從國中到高中六年都是第一名，課業成績突出，她在舞蹈、美術設計方面也有亮眼表現，她把跳舞當成運動及紓壓的方式，每次考完試就跳舞讓自己放鬆，從小就以醫學系為目標；張芷芸從小學習圍棋，已拿到五段，在邏輯與表達均展現絕佳能力。

高子璨不受姊姊影響，堅持走自己的路，從小對藝術有興趣，也獲得家人全力支持，自學攝影，拍攝多部影片發表，從小想跟媽媽一樣當老師，錄取台北教育大學兒童英語教育學系、台中教育大學英語系，其中台中教育大學為榜首。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法