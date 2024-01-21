虎尾產業園區 引進積體電路、生技

2024/01/21 05:30

〔記者林旻臻／雲林報導〕為了增加在地就業機會以減緩人口流失，雲林縣政府將在中部科學園虎尾園區南側規劃約廿九．七五公頃產業園區，引入積體電路、光電及生物科技等上下游產業，最快二○二七年完成園區整體公共工程及廠商設廠。

二月辦理環評

雲林高鐵特定區目前有虎尾高鐵運動園區、國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心，及台大虎尾醫院等大型公共建設，還包括行政區域、各級學校及公園預定地等，縣府預計二月辦理環境影響評估公開會議徵求意見，並力拚今年底前完成產業園區核定設置。

縣長張麗善指出，矽品精密前年在中部科學園區虎尾園區設廠，投入半導體先進製程，有利雲林發展半導體先進製程等上下游產業，然而該園區土地核配率已達九十八．二七％，現況幾近飽和，無法再有廠商進駐或擴建廠。

張麗善說，為促使高科技產業鏈能夠在雲林深根茁壯，並創造工作機會，讓外漂子弟返鄉工作，縣府在中科虎尾園區南側三百公尺處規劃「虎尾產業園區」，近年高鐵特定區生活機能越加完善，定能吸引旗艦廠商進駐。

估增3200個就業機會

建設處長李俊興說，虎尾產業園區開發案，目前基地現況為台糖公司種植甘蔗用途，後續規劃作為產業園區，與既有中科虎尾園區形成產業聚落，打造中部科技聚落新亮點，先前辦理公聽會，吸引十多家廠商探詢。

李俊興說，該區距離雲林高鐵站五分鐘、國道一號虎尾交流道十五分鐘，聯外交通便捷，全案依產業創新條例報編產業園區、非都市土地開發審議作業規範取得開發許可，最快下月辦理環境影響評估公開會議徵求意見，力拚園區整體公共工程於二○二七年完工及設廠，推估帶動約三千二百名就業人口，年產值約九百億元。

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