《雲林》違法清運爐渣9000噸 2業者遭羈押

屏縣一家合法環保公司涉嫌委託台南工程業者違法清運爐渣，場內堆置約九千公噸爐渣，檢方將追查去向。（雲檢提供）

2023/03/07 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕屏東縣一家領有廢棄物乙級清除執照的環保公司涉嫌以合法掩護非法，委託台南市一家工程公司清運爐渣後違法堆置，累計清運九千公噸，不法所得約七千七百萬元，雲林地檢署指揮兵分多路搜索，環保公司吳姓女負責人、工程公司林姓負責人昨天聲押獲准。

雲林縣斗六市萬年東段今年一月間遭不肖業者棄置大量爐渣，雲林地檢署追查爐渣來源，確定是來自西螺某家豆皮廠，廠方則提出委託環保公司合法處理的契約，承辦檢察官判讀契約內容，認為契約中的處理方式有疑慮，進一步追查流向。

合法業者委託無照業者亂倒

地檢署本月三日指揮保七總隊第三大隊，兵分多路跨縣市同步搜索清除爐渣的環保公司及收購爐渣的工程公司、負責人住處，並通知四十八歲吳女、五十三歲林男到案說明。

檢方調查，吳女的環保公司領有廢棄物乙級清除執照，並受廠商委託清運爐渣，卻未運送到合法處理場處理，直接補貼費用請沒有處理執照的工程公司非法堆置。

犯罪所得高達七千七百萬元

檢方指出，從前年七月至今，環保公司與雲林縣四家產生爐渣的廠商簽約，非法清運爐渣重達九千公噸，犯罪所得高達七千七百萬元。

檢方表示，吳女、林男均涉犯廢棄物清理法，由於尚有相關證人未到案，且吳女、林男恐無力負擔高額犯罪所得的沒收有逃亡的可能性，昨向法院聲請羈押獲准，不排除爐渣有被亂倒情事，將進一步追查是否還有其他來源及去處。

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