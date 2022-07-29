劉建國爭取百億 助台大虎尾院區擴建

立委劉建國爭取百億經費，助台大醫院虎尾院區二期醫療大樓順利擴建。（記者詹士弘翻攝）

2022/07/29 05:30

二期工程經費從76.48億暴增到99.6億 劉建國請命 獲中央支持全額負擔

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣醫療資源不足，城鄉差距大且高齡化、獨居老人特別多，立委劉建國發現虎尾地區醫療院所病床不足，台大雲林分院斗六院區的急重症醫療空間量能也不足，虎尾院區擴建二期工程勢在必行，爭取一百億元經費，在台大醫院虎尾院區興建第二期醫療大樓。

台大雲林分院虎尾院區於二○○七年九月正式啟用後，以腫瘤醫學治療為主，劉建國鑑於虎尾位在雲林中心，肩負中線急重症醫療重任，但醫療院所病床不足，而台大雲林分院斗六院區的急重症醫療空間飽和，所以積極促成虎尾院區擴建二期工程。

因建材與原物料價格飆漲，虎尾院區醫療大樓二期工程經費從七十六．四八億元爆增到九十九．六億元，讓大樓一度快建不下去，在劉建國強力請求下，行政院長蘇貞昌應允中央全力支持，行政院同意支持虎尾院區新建擴充工程所增加的經費，原則上將依原訂補助分攤比例，由中央全額負擔。

爭取設置高齡醫學研究中心

外界有人不解，新的醫療大樓為什麼不設在斗六院區，劉建國團隊表示，主要因斗六院區已沒有多餘的腹地，而虎尾台大院區土地面積夠大，將來更有可能升級為醫學中心；另外劉建國也爭取廿一億元在雲林設置全國首座的「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」，希望把長輩顧得好，讓少年出外工作免煩惱。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法