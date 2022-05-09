《全國首座》區域冷鏈物流中心 雲林動土

區域冷鏈物流中心完成後，將配置四十八部大小型冷藏車。 （記者詹士弘攝）

2022/05/09 05:30

整體投資近9億元 包括理集貨配送中心、有機履歷截切加工中心 每年可預冷6萬噸蔬果

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣農業將有革命性變革，國內首座區域冷鏈物流中心昨天在全國最大的蔬菜產地雲林縣動土，完工後每年可預冷處理約六萬噸的蔬果，整體投資近九億元，將為台灣農產品保鮮機制立下新的里程碑，可望提升蔬果的國際競爭力。

農委會開啟農產保鮮新里程碑

農委會主委陳吉仲、立委劉建國、漢光果菜市場董事長廖丁川等人擔任動土官，未來區域冷鏈物流中心將興建理集貨配送中心及有機履歷截切加工中心；其中理集貨配送中心興建費用為二．八八億元，農委會補助一．二二億元，有機履歷截切加工中心預計明年六月底前完工，經費約五．八億元，兩廠合計近九億元。

陳吉仲表示，農委會在蔡總統及蘇院長支持下，從去年起將執行兩年一百廿六億元的「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」 計畫，農糧部分規劃於全台設立兩處旗艦物流中心及五處區域冷鏈物流中心，分別在雲林、嘉義、臺南、高雄及屏東，首座區域冷鏈物流中心在雲林縣的漢光果菜生產合作社動土，為國內農產品保鮮機制開啟新的里程碑。

翻轉農業產銷 穩定農產價格

劉建國表示，漢光蔬果區域冷鏈物流中心完工後，可協助雲林地區農民及農民團體所生產的生鮮蔬果，於低溫環境中進行採收後預冷、理集貨、清洗、分級、包裝等，透過全程保鮮配送到全聯、大潤發、好市多、楓康等各大賣場通路，不僅提升產銷品質，提供消費者新鮮與安全的農產品，並可在產銷失衡時發揮調節供貨功能，協助穩定國內農產品價格。

農糧署長胡忠一表示，區域冷鏈物流中心完工後，一年可增加六萬公噸的蔬果行銷，增加低溫處理室一三九九坪，冷藏庫七百坪，建立碼頭四十三座、大小型冷藏車四十八部，支援彰化、雲林、嘉義、台南蔬果的冷鏈處理，降低農業品的損耗率，翻轉台灣農業的產銷。

耗資近九億元，國內首座區域冷鏈物流中心昨日在雲林縣動土。（記者詹士弘攝）

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