為免黨受攻擊 口湖鄉長林哲凌退出民進黨

2022/05/06 05:30

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣口湖鄉長林哲凌計畫轉換跑道參選下屆縣議員，三月間已獲得民進黨提名，正進行資格審查，但受到涉嫌貪污官司影響，林哲凌昨天發表聲明退出民進黨，他表示，為了避免成為政客攻擊民進黨的藉口，決定退黨；民進黨雲林縣黨部執行長林廉貴表示，是否補提名，將由執委會開會決定。

涉賄案審理中 獲提名選議員

林哲凌疑利用地方居民與綠能業者抗爭機會，暗示可以代業者疏通抗爭事件，向兩家業者分別收取三百五十萬元及四百萬元賄款，檢調單位去年八月依貪污治罪條例起訴林哲凌，並以一百萬元交保，由於涉賄官司尚未達一審定罪，林哲凌仍保有民進黨籍，並計畫轉換跑道參選縣議員。

日前民進黨雲林縣議員顏旭懋涉嫌販毒，隔天即遭黨部開除黨籍，立委蘇治芬隨後與多位黨公職及參選人前往北港朝天宮在媽祖前立誓 :「絕不涉入黑金、毒品、暴力及賄選。」林哲凌並未到場，但事後列名共同發表反黑金聲明，結果在網路上引起「當著神明的面講幹話」等批評。

林哲凌昨發布聲明稿指出，「並未被官司所擊敗，我會更加堅強堅定，然而，近日有政客以此為工具藉以打擊民進黨，心中深感遺憾，因此決定退黨以杜絕政治操弄，也還給民進黨一個公道。」

黨部︰是否補提名 開會決定

林廉貴指出，黨部原規劃在第六選區北港區徵召現任縣議員蔡孟真，並提名現任縣議員蔡岳儒及林哲凌，林哲凌退黨後該選區提名人選將送黨部執委會討論後決定；林哲凌則表示，將以無黨籍參選雲林縣議員，繼續為地方服務。

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