西螺福興宮加入觀光署觀光遊憩據點 雲林明年將再提2處

西螺福興宮2025年1月1日起納入交通部觀光署觀光遊憩據點，成為雲林第6處據點，文觀處長陳璧君（左3）、民政處長蕭德恕（左2）代表縣府前往貼紅榜祝賀。（記者黃淑莉攝）

2024/12/30 16:54

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣西螺福興宮2025年1月1日起納入交通部觀光署觀光遊憩據點，成為雲林第6處觀光遊憩據點，縣府文化觀光處長陳璧君今（30）日前往福興宮貼紅榜指出，虎尾橙霖沉香、斗六膨鼠森林公園今年的人潮也都破百萬人次，縣府將於明年提出爭取列入觀光遊憩據點，帶動觀光發展。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮裝設有AI人流計數系統，今年春節除夕至初一即湧入25萬人次，春節初一至初五累計有百萬人次，另大甲媽進香駐駕單日就湧入數十萬人次，累計今年1至9月到福興宮祈福、參觀的香客、遊客約有530多萬人次。

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陳璧君說，目前雲林縣只有5處觀光遊憩據點，分別為北港朝天宮、北港武德宮、劍湖山世界、草嶺石壁及綠色隧道，累計1至11月底遊客人次已破2000萬人，明年有福興宮加入，有信心觀光人次可再創新高。

陳璧君表示，縣府結合宗教大縣、布袋戲等文化藝術及在地農特產推出季節性活動，上半年追女神（媽祖）、下半年追男神（布袋戲），追五分車、台灣咖啡節、紫斑蝶季等，成功打響雲林觀光，並持續發掘各鄉鎮市的觀光據點。

虎尾橙霖沉香獨特林木、日式造景，園方統計今年約有130萬人次造訪，另斗六膨鼠森林公園開園後已成為斗六等鄰近鄉鎮家長帶孩子放電的最佳去處，據斗六市公所統計，每週六、日單日至少有6、7000人，若遇連續假期單日則破萬人次，加上其他活動參加人潮，像跨年都有2、3萬人次，累計今年已有百萬人造訪。

陳璧君說，縣府計畫明年向觀光署提報，將橙霖沉香、斗六膨鼠森林公園列入觀光遊憩據點。

斗六市膨鼠森林公園2022年開園後成為許多家長帶孩子放電最佳去處，今年累計有上百萬人次造訪，縣府明年將爭取列入觀光署觀光遊憩據點。（資料照）

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