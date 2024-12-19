為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    狀似辦喪禮！斗六太平老街燈籠隧道惹議 網稱今年走驚悚風

    斗六市行啟紀念館前的日式櫻花燈籠牆，民眾反應很詭異，好像大型出山現場。（民眾提供）

    斗六市行啟紀念館前的日式櫻花燈籠牆，民眾反應很詭異，好像大型出山現場。（民眾提供）

    2024/12/19 19:18

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗六市公所每逢過年前，都會在太平老街布置燈籠隧道，今年公所在老街布置2萬多盞燈籠，並於行啟紀念館設置日系櫻花燈籠牆。有民眾在網路貼文，淡粉色的燈籠牆在陽光照射下，看起來一片白，晚間更是像極了某種場合，引起民眾熱議。

    有民眾在社群網路Thread發文，指行啟紀念館前的燈籠牆「這感覺、這景色、這氛圍感，好像在辦Sunny，不能只有我感覺吧！晚上更像」

    想不到貼文一出後，紛紛釣出當地居民及網友熱烈討論，有人回應「有同感！」、「粉色是享壽等級」、「經過就跟男友說這是喪禮嗎？」、「今年走驚悚風」。

    當地民眾笑稱，晚上燈景更是有大型出山現場的味道，不免讓人感到莊嚴，但也建議其實可用大金、大紅色等會比較好一點。

    對此斗六市公所表示，此次燈籠是為與行啟紀念館的日式建築相互輝映，而燈籠牆上的燈籠為日式櫻花燈籠，顏色為淡粉色，感謝各界給予回饋及意見，如需調整會納入活動規劃考量。

    斗六市行啟紀念館前的日式櫻花燈籠牆，由於色澤關係，被民眾笑稱詭異，好像大型出山現場。（民眾提供）

    斗六市行啟紀念館前的日式櫻花燈籠牆，由於色澤關係，被民眾笑稱詭異，好像大型出山現場。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    雲林縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播