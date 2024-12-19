狀似辦喪禮！斗六太平老街燈籠隧道惹議 網稱今年走驚悚風

斗六市行啟紀念館前的日式櫻花燈籠牆，民眾反應很詭異，好像大型出山現場。（民眾提供）

2024/12/19 19:18

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗六市公所每逢過年前，都會在太平老街布置燈籠隧道，今年公所在老街布置2萬多盞燈籠，並於行啟紀念館設置日系櫻花燈籠牆。有民眾在網路貼文，淡粉色的燈籠牆在陽光照射下，看起來一片白，晚間更是像極了某種場合，引起民眾熱議。

有民眾在社群網路Thread發文，指行啟紀念館前的燈籠牆「這感覺、這景色、這氛圍感，好像在辦Sunny，不能只有我感覺吧！晚上更像」

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想不到貼文一出後，紛紛釣出當地居民及網友熱烈討論，有人回應「有同感！」、「粉色是享壽等級」、「經過就跟男友說這是喪禮嗎？」、「今年走驚悚風」。

當地民眾笑稱，晚上燈景更是有大型出山現場的味道，不免讓人感到莊嚴，但也建議其實可用大金、大紅色等會比較好一點。

對此斗六市公所表示，此次燈籠是為與行啟紀念館的日式建築相互輝映，而燈籠牆上的燈籠為日式櫻花燈籠，顏色為淡粉色，感謝各界給予回饋及意見，如需調整會納入活動規劃考量。

斗六市行啟紀念館前的日式櫻花燈籠牆，由於色澤關係，被民眾笑稱詭異，好像大型出山現場。（民眾提供）

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