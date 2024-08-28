雲林特殊寵物飼主看過來！ 縣府9/12虎尾辦講座、義診

近年來飼養特殊寵物風氣盛行，但也因飼主觀念不足可能造成棄養問題。圖為動植物防疫所去發現被棄養的紅腿象龜（雲林縣政府提供）

2024/08/28 16:39

〔記者李文德／雲林報導〕近年來「特殊寵物」飼養興起，如蜥蜴、刺蝟等都是現在年輕人喜愛飼養。不過因特寵飼養門檻高，民眾可能飼養觀念不足，造成健康問題。雲林縣政府動植物防疫所9月12日在虎尾鎮台大雲林分部舉辦特殊寵物講座，也因雲林縣尚未有特寵醫院，將首度舉辦特寵義診，開放報名首日，第一場義診就秒殺額滿。

防疫所技正陳建棠表示，近幾年飼養特殊寵物的人增加，不過飼主未必有正確的飼養觀念，因此寵物健康，或者棄養事件頻傳，都可能造成生態危機。如現在台灣綠鬣蜥氾濫就最著名例子，而去年雲林縣也發現被棄養的紅腿象龜。

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為了建立飼主正確照顧觀念，防疫所邀請的「羽森林野生動物醫院」院長林依儒、獸醫師鍾小晴，下月12日在台大雲林分部農業育成推廣中心「鋤禾館」，針對特殊寵物辦理2場飼主講座，8點半起為爬蟲基礎飼主講座、10點半則為天竺鼠、絨鼠、八齒鼠基礎飼主講座。

不過雲林縣動物醫院有34家，卻無專門看特殊寵物，目前只有斗六2家有兼看服務，如果特寵飼主要帶自己的寶貝就醫，大多選擇跑到外縣市，如嘉義、台中等地。陳建棠指出，當天下午1點至4點將進行首場特殊寵物義診，目前上午第一場演講，下午第一梯次義診額滿。因考量場地環境，名額有限，報名至9月9日，額滿為止。

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