雲縣自籌2億多 185所高國中小暑假起安裝2100台智慧黑板

雲林縣政府暑假將對全縣158所縣立高中、國中小裝設智慧水洗黑版。（記者李文德攝）

2024/06/08 12:30

〔記者李文德／雲林報導〕因應數位學習趨勢，雲林縣政府今年暑假起將針對縣立高中、國中小班級教室裝設智慧水洗黑板，縣府教育處統計全縣將安裝2100台左右，下一學期開學就能啟用，更是全國第一個縣立學校安裝智慧黑板的縣市。有學校班級導師表示「很期待」，但也希望縣府能夠盡快開設研習課程，開學後就能快速上路。

縣府教育處長邱孝文表示，其實大約兩年前，就有些學校已陸陸續續裝設智慧水洗黑板，當時成效都受到好評，而因應數位化學習，由縣府自籌2億多經費，今年暑假開始全面針對縣內高中、國中小班級教室裝設智慧水洗式黑板，將是全國首個縣立學校安裝智慧黑板的縣市。

教育處表示，目前首波針對班級教室安裝，初步統計縣內高中，國中小共有185所學校需安裝約2100台智慧黑板。每間教室黑板將會大汰換，中間將是86吋大的電容性黑板，兩側則是水洗式黑板，加上音響及攝影設備等，預計暑假前就安裝完成，今年9月開學就能正式上路，讓學校老師們能夠運用，得到最好教學品質。

有國小班導師就表示「很期待」，因為平常上課使用一般黑板，用粉筆寫課程重點，都還要避免粉筆灰飛揚，深怕對於身體健康有影響。有智慧黑板加入，可以靈活運用設施。

還有導師表示，目前雖期待智慧黑板能夠使用，不過如何應用，應該有更多教學，在這期間應該可以趕緊辦教師研習，讓老師們能夠更快地適應智慧水洗黑板的使用，也可以避免日後開學手足無措的狀況。

教育處表示，暑假期間將會陸續針對智慧黑板使用，進行教師研習，讓老師們能夠在開學時就能快速上手，另外針對智慧水洗黑板的維護，安裝廠商也提供7年的保固期，一有狀況就立即反映維修。

雲林縣政府暑假將對全縣158所縣立高中、國中小裝設智慧水洗黑版。（記者李文德攝）

雲林縣政府將裝設智慧水洗黑版，有學校老師表示期待，不必受粉筆灰飛揚困擾。（記者李文德攝）

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