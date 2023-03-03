6千現金還沒發「釣魚簡訊」先收到 警加強宣傳防詐

六千現金還沒發釣魚簡訊先收到，警方打預防針，結合陣頭，上街頭宣傳防詐。（記者詹士弘翻攝）

2023/03/03 11:21

〔記者詹士弘／雲林報導〕6千元現金可望近期發放，陸續已有民眾收到可提前領現金的釣魚簡訊，警方恐詐騙案大爆發，防患未然，先打「預防針」宣傳防詐，其中斗六分局走進中華影城，請業者託播「阿昭署長宣導防詐系列」短片，提升全民反詐警覺心；台西分局則是走上街頭，結合廟會百人藝閣車隊遶境活動，以手機播放防詐影片。

斗六分局表示，政府普發6千元現金特別預算案已在立法院通過，可能於4月開始發放，但詐騙集團早已蠢蠢欲動，陸續有民眾收到可提前領現金的釣魚簡訊，請大家不要隨意點選不明簡訊連結，避免個資及帳戶外流，人財兩失。

台西分局也方表示，長輩最常接到的詐騙電話就是水電費、健保費未繳，讓老人家心生害怕，再一步步誘導，付出金錢。提醒長輩，如果接到電話說到錢的事情，就不要聽直接掛掉，或是請家中其他成員接聽，或向派出所求助，這樣就能免於受騙。

台西分局長黃世德表示，網路詐騙案例居高不下，但民眾還是容易受騙上當，他提醒大眾，網路購物要選擇信譽良好的商家，可在網路上搜尋交易信譽是否良好，對於一頁式廣告要提高警覺，受騙的機率相當大。

黃世德說，阿昭署長防詐短片可利用手機的便利性，隨走隨播，遇到路人或是商家可立即宣導，讓防詐觀念深入大街小巷，不論男女老少都可知道相關訊息藉由與民眾近距離接觸，宣導預防詐騙的小撇步，讓鄉親們免於受害。

六千現金還沒發釣魚簡訊先收到，警方打預防針，結合陣頭，上街頭宣傳防詐。（記者詹士弘翻攝）

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