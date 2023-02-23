偷排廢水？ 雲林尖山大排竟變「粉紅河」

雲林水林、口湖交界處的尖山大排變成粉紅色，引起村民熱議及恐慌。（記者黃淑莉攝）

2023/02/23 16:49

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣水林鄉、口湖鄉交界的尖山大排變成粉紅色，引起村民恐慌及討論，質疑有不肖業者偷排，憂心衝擊生態，要求環保相關單位硬起來，揪出污染源嚴懲。

位在水林鄉大溝、順興及口湖鄉後厝仔間的尖山大排，長達數公里的水都呈現粉紅色，有村民將「粉紅河流」照片、影像PO上臉書社團「水林亮起來」，引起民眾討論。地方鄉親說，尖山大排變色已發生多次，每到冬春季節交替，一段時間沒降雨及日夜溫差大即會發生，有人習以為常，但也有人擔心會有有害物質破壞地方生態及影響周邊農作、水產。

有村民說，尖山大排上游有許多畜牧場，質疑有不肖業者利用暗管、夜間偷排未經處理的屎尿水，造成大排底泥有機物堆積太多，在枯水期、高溫情況下造成水質優養化，希望相關單位不要只在接獲通報才來巡查，平日就應加強監控才能找出污染源。

雲林縣環保局指出，接獲民眾通報，21日及今天都有到現場巡查，上游並未發現排水情事，難以辨認污染源位置，現場檢驗溶氧，結果比標準低。採水樣送驗，檢測項目有葉綠素A、亞硝酸鹽氮、凱氏氮、總磷、鐵、SS及BOD。

環保局說，根據附近村民陳述，水質變粉紅色已持續多日，推測應該是水質優氧化，在檢測結果出爐前環保局會加強巡查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法