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    虎科大簽官學社區合作意向書 虎尾29里提供學生實習

    虎科大校長張信良（左）與虎尾鎮長丁學忠（右）代表簽署合作意向書，為教育推廣與人才培育寫下新里程碑。（記者詹士弘攝）

    虎科大校長張信良（左）與虎尾鎮長丁學忠（右）代表簽署合作意向書，為教育推廣與人才培育寫下新里程碑。（記者詹士弘攝）

    2022/08/01 14:05

    〔記者詹士弘／雲林報導〕虎尾科技大學與虎尾鎮公所今天簽訂官學社區合作意向書，現場有8名里長及社區代表一同見證，虎尾科表示，學校永續發展暨社會責任處於8月1日正式成立，將展現大學的社會責任，協助社區發展；地方則希望學生能進駐社區，參與社區營造，與地方交流共榮。

    虎科大校長張信良與虎尾鎮長丁學忠今天簽署合作意向書，將結合官學資源，期許發揮最大的學習功能性，並持續推廣教育，為雙方合作寫下新里程碑。

    張信良表示，近年虎科成立農業科技系，雲林縣又是農業大縣，透過官學合作，將有助於人才培育與社區營造，落實大學社會責任；另虎科大地處大中部的黃金走廊，面對台灣機械人才斷層，產業空洞化危機，肩負著培育在地精密機械人才的重大責任，近期整合學校特色發展，在國家重點領域發展的航太維修、智慧機械、新農業等領域，皆有亮眼表現；多年來學校也透過開辦學分班、非學分班、社區大學、樂齡大學等推廣教育課程，積極培育虎尾在地跨領域專業人才。

    丁學忠表示，鎮公所與虎尾科大在地40年間，合力推動社區民眾終身教育不遺餘力，且社區長期推動兒童暑期輔導班，也獲虎科大學生協助推動，期盼透過此次合作意向書簽署，讓雙方關係更加緊密，虎尾鎮29里皆能提供學生實習機會，讓官學資源的結合，發揮最大的學習功能性，並持續深入社區推廣教育。

    埒內社區總幹事許秀琴也表示，多年來虎科大師生協會虎尾各社區推動社區營造，彩繪社區，找出社區的特色，給地方很大的幫助，希望未來學生能持續進駐社區，協助文書工作，參與社區營造，讓社區更有特色及活力。

    虎尾科技大學與虎尾鎮公所今天簽訂官學社區合作意向書，現場有8名里長及社區代表一同見證。（記者詹士弘攝）

    虎尾科技大學與虎尾鎮公所今天簽訂官學社區合作意向書，現場有8名里長及社區代表一同見證。（記者詹士弘攝）

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