11/26選舉投開票 雲林少1000多名選務人員

今年選舉11月26日投開票，雲林設617個投開票所，需1萬1723名選務人員。（記者黃淑莉攝）

2022/07/19 14:01

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2022地方選舉11月26日投開票，雲林縣府民政處統計，全縣選舉人數56萬4444人，設置617個投開票所，需選務工作人員1萬1723人，其中管理員7404人，目前已招募6382人，還少1022人，有意願者年滿18歲、完成3劑疫苗接種，可向各公所登記。

縣府民政處副處長、選委會總幹事陳良駿指出，依規定每一投開票所需19名選務工作人員，包括主任管理員、主任監察員各一人，管理員12人，監察員4人及警衛1人。

其中管理員負責工作，包括點選選票、確認選舉人身分、發選票、開票唱名、記票等，依規定參加選務工作人員可以補假2天，另工作費主任管理員3800元、主任監察員3100元、管理員2500元、監察員1800元。

陳良駿表示，雲林縣20鄉鎮市共有617個投開票所，共需1萬1723人，其中管理員7404人，目前各公所已招募6382人，包括教職員有1197人、公務員2570人、一般民眾2615人，還不足1022人，各公所仍在招募中。

陳良駿說，這幾年選務人員不好找，除疫情有影響外，選務工作責任大、時間長，加上遇有爭議選票時要判定等問題，許多教職員、公務人員參加意願低，年滿18歲、非現役軍人、完成3劑疫苗接種，有意擔任投開票所管理員的民眾可向各公所登記。

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