為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    11/26選舉投開票 雲林少1000多名選務人員

    今年選舉11月26日投開票，雲林設617個投開票所，需1萬1723名選務人員。（記者黃淑莉攝）

    今年選舉11月26日投開票，雲林設617個投開票所，需1萬1723名選務人員。（記者黃淑莉攝）

    2022/07/19 14:01

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕2022地方選舉11月26日投開票，雲林縣府民政處統計，全縣選舉人數56萬4444人，設置617個投開票所，需選務工作人員1萬1723人，其中管理員7404人，目前已招募6382人，還少1022人，有意願者年滿18歲、完成3劑疫苗接種，可向各公所登記。

    縣府民政處副處長、選委會總幹事陳良駿指出，依規定每一投開票所需19名選務工作人員，包括主任管理員、主任監察員各一人，管理員12人，監察員4人及警衛1人。

    其中管理員負責工作，包括點選選票、確認選舉人身分、發選票、開票唱名、記票等，依規定參加選務工作人員可以補假2天，另工作費主任管理員3800元、主任監察員3100元、管理員2500元、監察員1800元。

    陳良駿表示，雲林縣20鄉鎮市共有617個投開票所，共需1萬1723人，其中管理員7404人，目前各公所已招募6382人，包括教職員有1197人、公務員2570人、一般民眾2615人，還不足1022人，各公所仍在招募中。

    陳良駿說，這幾年選務人員不好找，除疫情有影響外，選務工作責任大、時間長，加上遇有爭議選票時要判定等問題，許多教職員、公務人員參加意願低，年滿18歲、非現役軍人、完成3劑疫苗接種，有意擔任投開票所管理員的民眾可向各公所登記。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    石牛溪橋竣工祈福 張麗善、劉建國隔空交火
    2022/07/15 15:14

    石牛溪橋竣工祈福 張麗善、劉建國隔空交火
    拚勝選！劉建國組「雲林團隊」 蘇治芬任總團長
    2022/07/10 17:04

    拚勝選！劉建國組「雲林團隊」 蘇治芬任總團長

    高波動、高通膨環境下 這檔基金獲青睞！
    拍板了！ 民進黨徵召許百芳參選斗六市長
    2022/07/10 13:06

    拍板了！ 民進黨徵召許百芳參選斗六市長
    放棄挑戰7連霸 民進黨雲林縣議員李建昇曝退選原因
    2022/07/05 11:58

    放棄挑戰7連霸 民進黨雲林縣議員李建昇曝退選原因
    雲林縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播