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冬山秘境被遺忘鐵道 月底前開放

冬山鄉潤泰鐵道觀光廊帶本月底前開放，圖為軌道手搖車。（冬山鄉公所提供）

冬山鄉潤泰鐵道觀光廊帶本月底前開放，圖為軌道手搖車。（冬山鄉公所提供）

2024/10/08 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉公所投入二千二百萬元經費，把鄉內停駛三十年的潤泰鐵道活化，增設觀景平台、鐵道意象、軌道手搖車，讓這條「被遺忘的鐵道」改頭換面成為觀光廊帶，工程已完工正辦理驗收，預計月底前對外開放。

冬山潤泰鐵道在一九七六年前後興建，全長三．二公里，是昔日力霸水泥冬山廠的水泥專用運輸鐵路，一九九○年代停駛至今；潤泰集團二○○九年取得水泥廠經營權後改稱潤泰鐵道，因長期閒置，逐漸被淡忘，有人戲稱是冬山版「被遺忘的鐵道」。

冬山鄉公所選定潤泰水泥廠到台九線之間一．六公里長路段，辦理「冬山潤泰水泥鐵道遺跡秘境風貌觀光廊帶」計畫，依照沿線地景特色，規劃高原段、聚落信仰段、歷史水圳段、農業地景區等四大主題區；去年底開工，今年九月中旬完工，目前進入驗收階段，可望在月底前開放。

鄉長林峻輔說，冬山鄉潤泰鐵道屬於水泥產業鐵道遺跡，沿線有水圳、客家聚落及傳統廟宇，啟用之後，可選擇悠閒漫步，或搭乘二輛軌道手搖車沿著鐵道兜風，歡迎大家相揪來體驗。針對潤泰鐵道觀光廊帶活化工程，冬山鄉公所與潤泰集團簽署十年土地無償租用契約，把閒置鐵道打造成旅遊新亮點。

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