三星公園「洛克馬」拆解 改復刻五分車

洛克馬因內部結構鏽蝕嚴重已拆解修復，之後將異地重組。（資料照）

2024/09/01 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣三星洛克馬公園前身為太平山森林鐵路三星車站，沒落後改建為公園，二○一四年鄉公所打造高逾六公尺的「搖搖洛克馬」而聲名大噪，十年來修復多次，公所最近決議改回三星公園，並復刻林鐵五分車，預計十一月完工亮相，再創觀光契機，拆解的洛克馬計畫異地重組展示。

公園前身太平山森林鐵路三星車站

森林鐵路三星車站曾轉型為三星公園，後改為洛克馬公園，前日有民眾看到洛克馬被拆除運走。對此，三星鄉長李志鏞說，上任後曾修復過二次，但因洛克馬內部結構鏽蝕嚴重，今年經代表會決議通過，要將洛克馬公園重建改回三星公園，原洛克馬位置則會復刻一輛「五分車」。

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五分車11月亮相 洛克馬異地重組展示

鄉公所表示，五分車將比照羅東林業園區的五分車重新製作，會旋轉、發出聲響，並搭配周邊無障礙設施，總經費三九二萬元，預計十一月完工亮相，拆卸下的洛克馬修復後，將尋找合適地點重新展示，包括長埤湖附近均是選項之一，具體期程尚待研議。

打造洛克馬的前鄉長黃錫鏞說，洛克馬為三星立下汗馬功勞，打響全國知名度，帶來地方觀光效益，對於洛克馬公園將改建為三星公園，尊重現任鄉長做法，沒有任何評論，僅盼三星更好。

洛克馬曾遊街、進花田展示，並前往宜蘭縣政府、台北市、基隆市展出，掀起黃色旋風，宛如三星鄉觀光大使；二○一六年受颱風摧毀重新打造，並陸續增設洛克馬座椅、蹺蹺板等遊憩設施，成為重要觀光景點。

宜蘭三星洛克馬公園的洛克馬，因內部結構鏽蝕嚴重已拆解修復，之後將異地重組。（記者王峻祺攝）

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