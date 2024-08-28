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    首頁　>　宜蘭縣

    《眺望日本與那國島》石牌縣界公園 增設望遠鏡

    宜蘭縣與新北市交界處的石牌縣界公園，是台九線北宜公路九彎十八拐最頂點。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣與新北市交界處的石牌縣界公園，是台九線北宜公路九彎十八拐最頂點。（宜蘭縣府提供）

    2024/08/28 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣與新北市交界處的石牌縣界公園（見圖，宜蘭縣府提供），是台九線北宜公路九彎十八拐最頂點，海拔高度五三八公尺，可遠望太平洋、龜山島等美景；宜蘭縣政府將增設戶外高倍率望遠設備，並優化休憩空間，讓遊客也能眺望一二六公里遠的日本與那國島，預計明年九月底前竣工。

    明年九月底前竣工

    石牌縣界公園一九五四年被選為新蘭陽八景之一，除有豐富自然景觀，也曾是淡蘭古道據點；縣府二○○七年曾針對縣界公園投入相關建設，歷經十八年許多設施均需重新整備。

    宜蘭縣府工旅處補充，立法院前院長游錫堃曾力推宜蘭與日本沖繩縣與那國島觀光，經與權責單位協商，決議設置三處與那國島眺望點，分別是台九丁線蘇花公路烏岩角、望那之丘以及石牌縣界公園。

    縣府表示，經向觀光署爭取，石牌縣界公園連同另二處望遠鏡等設備設置，共獲核定一七七○萬元，烏岩角和望那之丘為公路局管轄，二處眺望景觀設施已完成，預計明年初增設望遠鏡與座椅設施，等三處眺望點完工後，成為宜蘭觀光新亮點。

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