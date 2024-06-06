住宿宜蘭滿2千 童玩節免費入園

宜蘭童玩節除多達20個國家蒞臨展演，還有國內馬戲、小丑、魔術及特技等雜耍技藝。（記者王峻祺攝）

2024/06/06 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕二○二四宜蘭國際童玩藝術節將於七月六日在冬山河親水公園展開，今年融合「5G、AI」概念，增設多元科技互動體驗展館；因應○四○三花蓮地震對宜蘭觀光的衝擊，活動期間加碼推出「宜蘭住宿童玩趣」振興方案，民眾住宿滿二千元即可享免費入園一次。

入住合法旅宿 可持入園憑證

宜蘭童玩節今年邁入第廿九年（廿三屆），縣府導入虛擬實境、智慧互動等科技元素，打造「童玩的多重宇宙」，不僅有多個場館可感受虛實空間的穿越樂趣，宇宙登陸車、太空中繼站等親水設施，更融入沉浸式多元感官體驗。

○四○三花蓮地震，也對宜蘭觀光造成衝擊，縣府結合童玩活動推出住宿振興方案，旅客只要在七月四日至八月十八日活動期間，入住宜蘭合法旅宿，住宿滿二千元就可持「入園憑證」及「該筆住宿紙本發票或收據」，至童玩節活動現場免費入園，一人一次，消費滿四千元則可二人入園，以此類推。

1人1次 滿4千2人入園

宜蘭縣觀光協會理事長王文新說，花蓮地震確實對宜蘭觀光造成影響，四月初向縣府提出相關振興方案，感謝各界支持，相信搭配住宿活動，今年暑假將能吸引更多旅客造訪宜蘭。

今年童玩節國際表演團隊陣容也相當堅強，包括法國、澳洲、韓國及荷蘭等多達廿個國家蒞臨展演，還有被聯合國教科文組織列為非物質文化遺產的祕魯剪刀舞，精彩可期。

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