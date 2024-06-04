《宜蘭》宜市、員山5萬戶 7/1起加收水費5%

宜蘭縣粗坑溪自來水取水口附近區域規劃為「水質水量保護區」，總面積三十七．五平方公里。（自來水公司提供）

2024/06/04 05:30

員山鄉中華、湖西、枕山村被劃入粗坑水質水量保護區

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉中華村、湖西村、枕山村部分地區，被自來水公司劃定為「粗坑水質水量保護區」，使用粗坑水源的自來水用戶，七月起隨水費附徵「水源保育與回饋費」，新增費用為用水費的五％，估計有宜蘭市及員山鄉共五萬多用戶受影響。

附徵水源保育與回饋費

宜縣自來水用戶有十九萬多戶，水公司第八區管理處以確保安全乾淨自來水為由，在員山鄉粗坑溪自來水取水口附近區域規劃水質水量保護區，涵蓋中華村、湖西村、枕山村，總面積三十七．五平方公里，經濟部已在今年一月十六日公告劃定，成為全縣第十三處自來水的水質水量保護區。

禁採礦、設立污染性工廠

水公司第八區管理處副處長林玫君說，粗坑水質水量保護區公告劃定後，禁止在此採礦、設立污染性工廠，依據自來水法第十二條之二規定，隨水費徵收水源保育與回饋費，用深溝給水廠供水範圍當界定標準，以宜蘭市與員山鄉用戶為徵收對象。

一年預估600萬 回饋公告區域

附徵所得將納入經濟部水資源作業基金，一年預估六百萬元，透過專戶運用管理，落實「受益者付費、受限者得償」精神，回饋粗坑水質水量保護區公告區域。至於隨水費附徵水源保育與回饋費的用戶，水公司將經由水費繳費單宣導。

水公司第八區管理處強調，近幾年極端氣候改變降雨型態，乾旱、暴雨日益頻繁，水資源面臨嚴峻挑戰，為了穩定自來水水源，多次與地方溝通，並在縣府、員山及大同鄉公所協調下，粗坑水質水量保護區公告劃定，希望未雨綢繆，讓鄉親飲用安全乾淨又能穩定供應的自來水。

宜蘭市林姓自來水用戶說，用水費附徵五％費用，對一般家庭而言不至於造成太大負擔，他比較在意的是確保用水品質，保障用戶權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法