宜蘭三星打卡新點 破布烏觀景台啟用

宜蘭縣三星鄉天送埤彩繪堤防旁新建「破布烏觀景台」。（三星鄉公所提供）

2024/01/28 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉公所在天送埤彩繪堤防旁，興建「破布烏觀景台」，昨天舉辦「啟用暨健走活動」。鄉長李志鏞表示，一樓還有復刻版「五分仔車」火車頭，讓大家感受昔日太平山森林鐵路氛圍。

位天送埤彩繪堤防旁

三星鄉早年種有「破布烏樹」，鄉公所運用其意象，打造觀景台並命名為「破布烏觀景台」，基地面積三十七坪，停車場三百三十坪，地下一樓設有公廁，供遊客使用；總工程經費約兩千萬元，四分之一公所自籌，四分之三中央補助。

有復刻版五分仔火車頭

觀景台設於天送埤彩繪堤防旁，遊客可以遠眺蘭陽溪河岸及雪山山脈，秋季能欣賞溪畔成片甜根子草隨風搖曳；觀景台一樓，依一比一比例復刻五分仔火車頭，早期太平山森林鐵道尚在運作時用來載運林木，其中一站就在天送埤。

鄉公所昨清晨六點舉行「啟用暨健走活動」，邀請鄉親健走三公里，一同為觀景台啟用揭開序幕；適逢太平山森林鐵路一百週年，現場並發送「天長地久，幸福三星」百年紀念車票。

可眺山景賞甜根子草

李志鏞說，觀景台提供大家舒適的拍照和觀景空間，歡迎大家來玩，周邊還有天送埤森鐵園區、長埤湖風景區，適合來一趟「天長地久」之旅，可以串聯天送埤、長埤湖、清水地熱、九芎湖四個知名景點。

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