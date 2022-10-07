藥籤體驗 宜市舊城東嶽藝文節10/15登場

「二○二二舊城東嶽藝文節」將於十月十五、十六日登場。（記者蔡昀容攝）

2022/10/07 05:30

江聰淵︰結合趣味、藝術、創作元素 盼透過活動傳承傳統文化

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕今年舊城東嶽藝文節訂於十五日、十六日在宜蘭市東嶽廟登場，有彩繪著色、廟宇導覽、藥籤體驗，適合大人及親子參加；宜蘭市長、民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵說，歷屆舊城東嶽藝文節均引起回響，歡迎大家一起來玩，透過活動傳承傳統文化。

有廟宇導覽、神將體驗營等

位在宜蘭市中心的東嶽廟一八七八年建立，已有一百四十四年歷史，主祀的東嶽大帝，在民間習俗中，總管人間吉凶惜福，執掌幽冥地府，轄下八個神將會，廟方說，有些小朋友看到大神尪會害怕，為與孩子拉近距離，一開始辦理彩繪，二○二○年起與宜蘭市公所合作，以藝文節形式舉辦。

本屆活動有兒童防身術與女子防身術、七爺八爺公仔彩繪、大小將軍畫紙著色比賽、廟宇導覽、藥籤小旅行、神將體驗營等等，均免費參與，江聰淵昨天參加記者會為活動宣傳。

江聰淵︰發揚廟會教化功能

江聰淵說，東嶽廟是地方上重要信仰中心，平時跟宜蘭市公所配合舉辦活動，例如宜蘭市蘭城國際音樂節期間，市公所帶領外國朋友到東嶽廟參訪，讓他們認識台灣宗教文化。

江聰淵期待舊城東嶽藝文節結合趣味、藝術、創作元素，發揚神將文化及廟會教化功能，提升藝陣表演文化水平，為民間信仰重新定位，賦予地方文化新的生命力，並經由神將文化體驗，促使這項民俗活動繼續傳承，這對城市發展具有重大意義。

宜蘭市公所表示，相關活動採網路報名，每項活動保留十個現場報名名額，目前藥籤小旅行、七爺八爺公仔彩繪、防身術教學、神將體驗營網路名額已額滿，詳情可至臉書專頁「宜蘭東嶽廟」查詢，報名表單網址：https://reurl.cc/8pOD4y。

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