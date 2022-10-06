宜蘭》林姿妙操作對立 藉民粹施壓？

2022/10/06 05:30

記者游明金／特稿

宜蘭縣長選舉，國民黨林姿妙要爭取連任，從目前她所操作的選戰手法，看的出來有著迫切危機感，不惜摧毀人民對政府與司法的信任，利用民粹製造社會對立，雖然可以燃起支持者激情，但這些是有反作用力的，也與林姿妙「溫良恭儉讓」的人設特質不同，對選情有待觀察。

林姿妙貪污被起訴，法院將於月底開庭；林姿妙發出動員令，要鄉親到法院旁聽做她的後盾，見證清白，並痛批檢廉是政治工具，地檢署淪為競選總部，總統蔡英文下達軍令起訴，手段醜陋；這些描述對同溫層或藍營支持者，有高度煽動力，能引起熱情與共鳴。

政治人物對社會有一定責任，如果是為了私慾己利，為求勝選不擇手段，踐踏司法單位，誣衊國家元首，把檢廉與蔡英文形容的污穢不堪，實在匪夷所思，也過於抬舉自己；林姿妙陣營說「台灣法治的基石被惡質政黨及政客所搗毀」，這句話用來觀察林姿妙陣營種種作為，也實在貼切不過。

旁聽是人民權力，但政治人物公開動員，實在不妥；是要藉由民粹施壓？把法院當成選舉造勢場合嗎？法院是獨立審判機關，再多操作對官司於事無補，吹哨壯膽是走夜路時的膽小行為，萬一在過程中發生衝突，只會加深對立。

而讓人啼笑皆非的是，林姿妙請假不到議會接受總質詢，竟然是怕被民進黨「搞到落選」，這是很奇怪的邏輯。縣長要有面對困難，解決問題的勇氣與能力，而不是推諉卸責，逃避監督；因為「怕」所以就不來，因為「怕」就閃躲，如果連這點能力與勇氣都沒有，縣民還能有什麼期待？

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