南澳神秘沙灘 擬置消波塊阻隔

宜蘭縣南澳鄉神秘沙灘近年盛行沙灘車活動，遭民眾投訴揚沙、卡位占用問題。（民眾提供）

2022/07/30 05:30

沙灘車飆速、業者占用營利 國產署想阻絕 林務局盼擋車不擋人

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉神秘沙灘屬國有地，近年盛行沙灘車活動，遭遊客投訴揚起飛沙、卡位占用等問題；財政部國有財產署要求業者移除車輛，並依竊占罪移送法辦，昨邀集相關單位會勘，擬設消波塊等設施阻隔沙灘車，但地方有意見，國產署表示，將再研議。

國產署接獲投訴，遊客抱怨沙灘車在神秘海灘飆速，揚起陣陣飛沙，還有業者兼辦露營、烤肉，先行「卡位」占用土地，要留給客人露營。

國有地未經合法許可使用 涉竊占

神秘沙灘的沙灘車白天營業，晚上停放當地，國產署說，國有地未經合法許可，禁止營業用途車輛停放，七月十八日已至現場張貼遷移公告，同日並發文給宜蘭縣警察局蘇澳分局以涉嫌竊占偵辦。

國產署認為，業者獨占使用土地並進行營利行為，嚴重影響國有地權益；昨邀集縣府、林管處等會勘，計劃設置消波塊等阻隔性設施，防止沙灘車進入。不過，林管處反映，颱風天等需要清運漂流木，若在沙灘對外道路放置消波塊，可能造成工程車進出問題，希望以擋車不擋人方式阻卻。

公所：消波塊阻隔 消防車難進出

蘇澳鎮公所也不希望使用消波塊做為阻隔設施，以利消防車、救護車進出，鎮公所並希望縣府、國產署協助業者合法化。縣議員陳玉萍說，中央喊「向大海致敬」，希望國產署跟縣府協調，提供合法土地讓業者承租停放沙灘車，帶動地方觀光。

「路不能封！」蘇澳朝陽里長李順義表示，漁民會開車進出，在附近海域作業，路封了大家怎麼進出，各縣市推廣旅遊，政府應制定完善管理辦法，並輔導業者合法化、做好安全規範才對，不是用硬梆梆的消波塊阻絕。

宜縣府：依規定配合國產署稽查

對此，國產署說，沙灘具公共開放特性，須符合「不提供獨占使用」，如何阻絕，會再研議；縣府回應，若國產署不同意沙灘車進入，會依據宜縣府頒訂沙灘車注意事項規定，配合國產署聯合稽查。

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