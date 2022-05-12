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    宜蘭》蘇海學生智能船梯 獲全國賽首獎

    蘇海學生李弘禹（左起）、陳庭恩、黃釋影的「船舶智能梯口設計」，勇奪全國海事群創意組比賽第一名。（記者江志雄攝）

    蘇海學生李弘禹（左起）、陳庭恩、黃釋影的「船舶智能梯口設計」，勇奪全國海事群創意組比賽第一名。（記者江志雄攝）

    2022/05/12 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國立蘇澳海事（簡稱蘇海）學生去年到高雄登船實習，發現船舶使用人力移動式登船梯，乘客拎著行李上下船相當吃力，便參考電動手扶梯原理設計出智能型船梯，讓乘客站在自動輸送帶與行李一同上船，兼具便利與安全性，作品參加全國賽摘冠。

    蘇海上週參加全國高中專題及創意製作競賽，摘下兩項第一名、一項第二名，學校師生引以為榮，校長陳永峰昨接見得獎學生，期許他們再接再厲。

    蘇海得獎成績，海事群專題組第一名：周志璿、洪奕傑的「船舶引擎消音器製作與探討」；海事群創意組第一名：李弘禹、陳庭恩、黃釋影的「船舶智能梯口設計」；水產群創意組第二名：陳韋楨、蕭錚、林均正的「Never refuse to reuse-轉廢為寶」。

    「船舶智能梯口設計」作品從乘客的便利與安全性出發，李弘禹等三人察覺國內船舶使用的人力移動式登船梯，乘客必須爬梯上船，如果拎著沈重行李會相當吃力，他們參考電動手扶梯原理，在底部鋪設自動輸送袋，啟動開關後，踏上去就能上下船，適用於遊艇、郵輪等運輸船舶。

    陳庭恩說，「船舶智能梯口設計」固定在船上，船靠岸後，工作人員透過遙控器調整登船梯升降，讓乘客上下船無負擔。

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