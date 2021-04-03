永續能源 宜大綠博「無所不能館」吸睛 

宜蘭大學參與今年綠博展出，設置無所不能館。（宜蘭大學提供）

2021/04/03 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕國立宜蘭大學受邀參與今年宜蘭綠色博覽會，設置「無所不能館」，展出綠能腳踏車發電、偵蒐型捕蚊機器人等展品，相當吸睛。「綠能腳踏車發電」在腳踏車搭載具有電磁感應原理的小型發電機，讓日常運動中的動能轉換為電能，可供電給智慧型手機等100瓦特以下的電子產品，以人力驅動發電，達到節省能源效果。

宜蘭大學表示，「無所不能館」以「無所不能」為創意發想軸線，結合全球永續發展目標「永續能源」的核心理念，由宜蘭大學工學院、綠色科技研發中心，以及機械與機電工程學系研究團隊，提供多款能源相關儀器。

「無所不能館」的展品，包括綠能腳踏車發電、燃料電池測試平台、風力機電組、太陽能追日系統及偵蒐型捕蚊機器人等展品，並導入參與式遊戲與教育體驗課程規劃，讓參觀民眾了解「能量與能源問題，究竟如何與生活息息相關」，喚起實踐永續能源的行動力。

綠色科技研發中心副教授王修璇與實驗室團隊提供的「綠能腳踏車發電」，是在腳踏車搭載具有電磁感應原理的小型發電機，讓日常運動中的動能帶動發電機，將機械能轉換為電能，供電給智慧型手機、筆記型電腦等100瓦特以下的電子產品，以人力驅動發電，達到節省能源的效果。

機械與機電工程學系王金燦教授研究團隊的「偵蒐型捕蚊機器人」，除傳統捕蚊燈原有的電網擊殺功能，還具備環境偵測、移動、綠能及靜音吸入等系統元件，偵測到蚊蟲後，能自行移動、誘捕與靜音吸入，並在擊殺後讓蚊蟲落進魚缸的智能捕蚊機器人。

宜大指出，捕蚊機器人透過綠能發電機制自體供電，產生的電力可供不時之需，落實生態循環，展現綠能科技特色，109年通過發明專利申請。

偵蒐型捕蚊機器人除有傳統電網擊殺功能，還具備環境偵測等系統，能在擊殺後讓蚊蟲落進魚缸。（宜蘭大學提供）

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