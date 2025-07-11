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    首頁　>　宜蘭縣

    麝香貓宜蘭淺山區域現蹤 並列福山4小福

    被野保界稱為迷霧森林神祕精靈的「麝香貓」，是台灣珍貴稀有二級保育類野生動物，林業及自然保育署宜蘭分署近年透過紅外線自動相機密切監控，在翡翠水庫記錄下珍貴身影。（林保署宜蘭分署提供）

    被野保界稱為迷霧森林神祕精靈的「麝香貓」，是台灣珍貴稀有二級保育類野生動物，林業及自然保育署宜蘭分署近年透過紅外線自動相機密切監控，在翡翠水庫記錄下珍貴身影。（林保署宜蘭分署提供）

    2025/07/11 15:26

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕被野保界稱為迷霧森林神祕精靈的「麝香貓」，是台灣珍貴稀有二級保育類野生動物，林業及自然保育署宜蘭分署近年透過紅外線自動相機密切監控，除翡翠水庫及淺山區域陸續都有觀測記錄外，福山研究中心也多次在植物園發現蹤跡，與果子貍、鼬獾、食蟹獴並列「福山4小福」，但因偏夜行性動物，一般民眾難以一親芳澤。

    針對宜蘭轄內野生動物分布監測，宜蘭分署自2015年推動「野生動物長期監測」工作，在國有林地及淺山平原地區設置監測樣點，透過紅外線自動相機，持續記錄中大型野生哺乳動物的活動影像。

    宜蘭分署表示，轄內共計5個工作站，原有23處監測樣點，今年提高至57處，負責監測作業的森林護管員有60人，每月均需前往監測點更換電池、影像回收至動物辨識等，以最低干擾方式進行資料累積及分析，盼能掌握野生動物的族群分布與變動趨勢。

    宜蘭分署指出，截至目前累積超過5萬張野生動物影像資料，統計顯示出現頻率最高的物種依序為山羌、台灣獼猴及鼬獾。另外在翡翠水庫周邊也記錄到珍稀「麝香貓」，並發現在國土生態綠網的保育守護下，近年淺山地區陸續發現蹤跡。

    位於員山鄉的福山植物園，是台灣重要動植物研究中心，因維持原始森林樣貌，吸引許多野生動物棲息，麝香貓近年也多次被福山研究中心觀測記錄下身影，連同果子貍、鼬獾、食蟹獴，並列「福山4小福」。

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