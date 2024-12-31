為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    林姿妙涉貪女兒也判刑 林羿伶恐與國民黨縣黨部主委擦身而過

    林姿妙女兒林羿伶一度傳出是國民黨宜蘭縣黨部主委熱門人選。（資料照）

    林姿妙女兒林羿伶一度傳出是國民黨宜蘭縣黨部主委熱門人選。（資料照）

    2024/12/31 21:49

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪，一審被判有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，女兒林羿伶犯非公務員與公務員共同犯對監督事務圖利罪，處有期徒刑3年6月、褫奪公權3年。林羿伶原本是國民黨宜蘭縣黨部主委熱門人選，如今被判刑，恐與主委一職擦身而過。

    國民黨宜蘭縣黨部原任主委張建榮，2024年1月請辭獲准，2月起由前國大代理主委林明昌代理主委，8、9月間傳出黨中央屬意口才辨給、有豐富輔選經驗的林羿伶接任主委，但因林姿妙官司案卡關。

    林明昌今天（31日）晚間受訪時說，他也有聽過相關傳聞，不過，因未接獲黨中央明確指示而不便過問，自認年紀有了，應由年輕人掌舵，如果有合適人選，他樂於交棒。

    宜縣國民黨陣營人士私下透露，林姿妙及林羿伶雙雙被判刑，重創藍營基層士氣，林羿伶短期內難以接任黨職，縣黨部主委可能要另覓人選。

    國民黨宜蘭縣黨部代理主委林明昌自認為年紀有了，盼交棒給年輕人。（記者江志雄攝）

    國民黨宜蘭縣黨部代理主委林明昌自認為年紀有了，盼交棒給年輕人。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣長林姿妙涉貪，一審被判有期徒刑12年6月、褫奪公權6年。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣長林姿妙涉貪，一審被判有期徒刑12年6月、褫奪公權6年。（記者江志雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    宜蘭縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播