林姿妙涉貪女兒也判刑 林羿伶恐與國民黨縣黨部主委擦身而過

林姿妙女兒林羿伶一度傳出是國民黨宜蘭縣黨部主委熱門人選。（資料照）

2024/12/31 21:49

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪，一審被判有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，女兒林羿伶犯非公務員與公務員共同犯對監督事務圖利罪，處有期徒刑3年6月、褫奪公權3年。林羿伶原本是國民黨宜蘭縣黨部主委熱門人選，如今被判刑，恐與主委一職擦身而過。

國民黨宜蘭縣黨部原任主委張建榮，2024年1月請辭獲准，2月起由前國大代理主委林明昌代理主委，8、9月間傳出黨中央屬意口才辨給、有豐富輔選經驗的林羿伶接任主委，但因林姿妙官司案卡關。

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林明昌今天（31日）晚間受訪時說，他也有聽過相關傳聞，不過，因未接獲黨中央明確指示而不便過問，自認年紀有了，應由年輕人掌舵，如果有合適人選，他樂於交棒。

宜縣國民黨陣營人士私下透露，林姿妙及林羿伶雙雙被判刑，重創藍營基層士氣，林羿伶短期內難以接任黨職，縣黨部主委可能要另覓人選。

國民黨宜蘭縣黨部代理主委林明昌自認為年紀有了，盼交棒給年輕人。（記者江志雄攝）

宜蘭縣長林姿妙涉貪，一審被判有期徒刑12年6月、褫奪公權6年。（記者江志雄攝）

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