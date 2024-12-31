林姿妙涉貪判刑停職 民進黨宜縣黨團：盼代理縣長廢除家族干政

宜蘭縣長林姿妙涉貪案，一審被重判12年6個月徒刑；民進黨宜蘭縣議會黨團表示，林姿妙須停職，希望未來代理的副縣長林茂盛重整縣府團隊，廢除林姿妙家族干政的家族團隊，讓縣政正常運作（記者游明金攝）

2024/12/31 16:26

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪案，一審被重判12年6個月徒刑；民進黨宜蘭縣議會黨團表示，林姿妙須停職，希望未來代理的副縣長林茂盛重整縣府團隊，廢除林姿妙家族干政的家族團隊，讓縣政正常運作，挽救縣府爛到不行的行政效率，也希望林姿妙好好面對司法，尊重司法。

黨團總召陳文昌說，這件不光榮的事件已經拖了3年，今天終於法院做出判決，林縣長須停職，我們期盼未來代理的林茂盛副縣長，能夠重整縣府行政團隊，廢止所謂的服務團隊，服務團隊就是亂政，廢除家族干政的家族團隊。

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陳文昌指出，判決也清楚的指出，因為林羿玲利用她媽媽林姿妙的權力來指揮主管，做出這種違法亂紀的事情，我們希望也期盼務必請林茂盛代理縣長杜絕干政，讓縣政正常運作，挽救爛到不行的行政效率。

對林姿妙喊司法、政治迫害，陳文昌認為，反正是有事情、有罪對林姿妙不利，她就喊政治迫害，老百姓已經習以為常，希望林姿妙能相信司法、尊重司法吧，靜下來好好面對這個事件，好好檢討面對司法。

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