為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    林姿妙涉貪判刑停職 民進黨宜縣黨團：盼代理縣長廢除家族干政

    宜蘭縣長林姿妙涉貪案，一審被重判12年6個月徒刑；民進黨宜蘭縣議會黨團表示，林姿妙須停職，希望未來代理的副縣長林茂盛重整縣府團隊，廢除林姿妙家族干政的家族團隊，讓縣政正常運作（記者游明金攝）

    宜蘭縣長林姿妙涉貪案，一審被重判12年6個月徒刑；民進黨宜蘭縣議會黨團表示，林姿妙須停職，希望未來代理的副縣長林茂盛重整縣府團隊，廢除林姿妙家族干政的家族團隊，讓縣政正常運作（記者游明金攝）

    2024/12/31 16:26

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪案，一審被重判12年6個月徒刑；民進黨宜蘭縣議會黨團表示，林姿妙須停職，希望未來代理的副縣長林茂盛重整縣府團隊，廢除林姿妙家族干政的家族團隊，讓縣政正常運作，挽救縣府爛到不行的行政效率，也希望林姿妙好好面對司法，尊重司法。

    黨團總召陳文昌說，這件不光榮的事件已經拖了3年，今天終於法院做出判決，林縣長須停職，我們期盼未來代理的林茂盛副縣長，能夠重整縣府行政團隊，廢止所謂的服務團隊，服務團隊就是亂政，廢除家族干政的家族團隊。

    陳文昌指出，判決也清楚的指出，因為林羿玲利用她媽媽林姿妙的權力來指揮主管，做出這種違法亂紀的事情，我們希望也期盼務必請林茂盛代理縣長杜絕干政，讓縣政正常運作，挽救爛到不行的行政效率。

    對林姿妙喊司法、政治迫害，陳文昌認為，反正是有事情、有罪對林姿妙不利，她就喊政治迫害，老百姓已經習以為常，希望林姿妙能相信司法、尊重司法吧，靜下來好好面對這個事件，好好檢討面對司法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    宜蘭縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播