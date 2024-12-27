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    首頁　>　宜蘭縣

    民眾爆宜蘭某礦業公司無故停工逾1年 監院：經部11月已廢止礦照

    監察院。（資料照）

    監察院。（資料照）

    2024/12/27 17:49

    〔記者方瑋立／台北報導〕監察院多年前接獲民眾陳情，永侒實業股份有限公司（下稱永侒實業）申請延展位於宜蘭縣員山鄉之瓷土礦礦業權，經查有無正當理由停工1以上情事，經濟部礦務局（現已改制為經濟部地質調查礦業管理中心）卻未依法廢止其礦權，遂於2021年通過提案糾正礦物局，經監院追蹤調查，經濟部已於今（2024）年11月4日發文，依法廢止該礦業權。

    監委田秋堇、林盛豐、蔡崇義當時接獲民眾陳情，永侒實業申請展延宜蘭縣員山鄉之礦權，該礦一旦開採，勢必影響地方環境及居住安全，因而啟動調查，發現該公司有無故中途停工逾1年情事，經濟部卻未依法廢止其礦業權，遂於2021年12月8日通過糾正，函請該局檢討改善。

    調查報告指出，永侒實業依礦業簿記載自2013年5月至2014年12月所雇工人均未有5人以上，此外依礦務局自行勘查與實際查核結果，2014年該礦未從事開採作業。依1974年發布之「礦業法」第43條第1款規定事項之查核要點，確有「礦業法」第38條第1款「中途停工1年以上」之情事，且於上開期間（自2013年5月至2014年12月），並無正當理由經主管機關核准，竟未依法廢止礦業權之核准，核有違失。

    經監院持續定期追蹤調查，經濟部業已於今年11月4日發文，依「礦業法」第42條第1項第1款規定，廢止該礦業權。

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