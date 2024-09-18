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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭壯圍獨居婦死逾半年成乾屍 相驗無外力介入

    宜蘭壯圍獨居婦人成乾屍，死亡時間超過半年，檢方相驗遺體發現無外力介入。（記者王峻祺翻攝）

    宜蘭壯圍獨居婦人成乾屍，死亡時間超過半年，檢方相驗遺體發現無外力介入。（記者王峻祺翻攝）

    2024/09/18 17:05

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕獨居在宜蘭壯圍大福村的56歲劉姓婦人，11日被妹妹發現陳屍臥室床邊，已成一具乾屍，死亡時間超過半年，警方調查後初步排除他殺，檢方今天進行司法相驗，發現遺體無外力介入，將等待解剖報告出爐釐清死因。

    據了解，獨居的劉姓婦人疑似身體不好，長年臥病在家，鮮少與鄰居互動，平時有養一隻狗陪伴，嫁到外縣市、約6年未曾返鄉的妹妹，因聯繫不上姊姊，加上想賣屋，於是11日和房仲至老家現勘，未料發現姊姊倒臥床邊地上，已成一具乾屍，嚇得趕緊報警。

    警方獲報前往勘查，初判死者已死亡數月，日曆本還停留在去年11月23日，經查訪鄰居，發現死者平時為1人居住，與親人久未聯繫，現場民宅大門深鎖，沒有打鬥痕跡，遺體也無外力介入，排除他殺嫌疑。

    鄰居透露，數月前就有聞到臭味，以為是附近貓狗死掉，沒想到是劉姓婦人的屍臭味，期間有一度聽到屋內傳出狗吠聲，後來就沒有再聽到，警方入內未發現狗兒蹤跡，懷疑狗是因主人離世無人餵食，長期飢餓才會從後方矮牆、防火巷弄鑽出逃走。

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