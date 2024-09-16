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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭太平山隱藏版景點曝光 80年檜木老屋保留原汁原味風格

    宜蘭太平山員工宿舍採用檜木當建材，保留原汁原味日式風格。（圖由林業保育署宜蘭分署提供）

    宜蘭太平山員工宿舍採用檜木當建材，保留原汁原味日式風格。（圖由林業保育署宜蘭分署提供）

    2024/09/16 19:40

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區是國內知名遊憩區，現存日式舊建築剩下2處，包括當展示館使用的原太平山俱樂部，另一處是外界很少造訪的員工宿舍，員工宿舍採用檜木當建材，保留原汁原味日式風格，畫面最近曝光後，被譽為太平山拍照打卡的隱藏版景點。

    太平山員工宿舍位在太平山莊扁柏小屋周邊，園區示意圖上並未明顯標示，也很少曝光，太平山臉書粉專一週前貼出「太平山莊一隅的日式房舍，刻畫著山林的記憶」，附上員工宿舍照片，不料，網友留言直指屋子四周雜草叢生，沒有用心打掃，園方隨即派員清理，14日重PO整理後畫面，古色古香的老屋，散發出詩情畫意，讓粉絲直呼是隱藏版景點。

    林業保育署宜蘭分署表示，太平山員工宿舍檜木老屋推估有80年以上屋齡，可能是昔日太平山工作站的主任宿舍，即當年園區最高階主管的住所，屋樑、屋內陳設及家具均取自檜木，這些年來僅局部整修，維持原先風貌，靠近老屋還能聞到淡淡檜木香，由於目前仍有員工住宿，屋內謝絕參觀，屋外庭園區、小徑屬於開放空間，遊客可到此拍照。

    另外，原太平山俱樂部在1937年建造，是一棟2層樓檜木建築，最早當俱樂部之用，二次戰後改名為第一招待所，或稱為檜山莊，2012年蘇拉颱風過後結構受損，2020年完成修復，現在作為展示館，展出太平山自然史及林業史。

    太平山員工宿舍造型古色古香，推估有80年以上屋齡。（圖由林業保育署宜蘭分署提供）

    太平山員工宿舍造型古色古香，推估有80年以上屋齡。（圖由林業保育署宜蘭分署提供）

    太平山員工宿舍外界很少造訪。（圖由林業保育署宜蘭分署提供）

    太平山員工宿舍外界很少造訪。（圖由林業保育署宜蘭分署提供）

    原太平山俱樂部在1937年建造，是一棟2層樓檜木建築。（圖由林業保育署宜蘭分署提供）

    原太平山俱樂部在1937年建造，是一棟2層樓檜木建築。（圖由林業保育署宜蘭分署提供）

    原太平山俱樂部屋內往外眺望的美景。（圖由林業保育署宜蘭分署提供）

    原太平山俱樂部屋內往外眺望的美景。（圖由林業保育署宜蘭分署提供）

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