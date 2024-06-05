蘇澳限定「海上龍舟賽」端午節登場 太子爺坐鎮觀賽

宜蘭縣蘇澳限定的「海上龍舟賽」，將於6月10日（週一）端午節當天登場。（資料照，蘇澳鎮公所提供）

2024/06/05 15:25

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳限定的「海上龍舟賽」，將於6月10日（週一）端午節當天，在南方澳第二漁港登場。鎮長李明哲今偕同地方人士，在主辦的輪值宮廟「昭安宮」舉辦祈福活動，祈願龍舟賽平安順利。

李明哲說，蘇澳鎮「海上龍舟賽」深具在地特色，傳統由第一漁港南天宮、第二漁港昭安宮及第三漁港進安宮輪流主持，去年為疫情結束後復辦的第一年，由南天宮擔任輪值母廟，活動獲得熱烈迴響。

鎮代表會主席歐進義也提到，今年由昭安宮接棒輪值，要感謝主委林文杉及管理委員會大力協助，讓地方民俗得以傳承並發揚光大，邀請全國各地遊客到南方澳觀賽，一睹難得的海上龍舟賽。

鎮公所表示，今年輪值母廟為供奉「太子爺」的昭安宮，中壇元帥坐鎮在港邊觀賽，相信不僅賽事能夠順利圓滿，更庇佑境內風調雨順，今年競賽分組為「社會男子組」及「男女混合組」，共計11支隊伍參賽。

蘇澳鎮公所藉由祈福活動，也辦理蘇澳鎮「資深績優調解、民政人員表揚大會」，受獎者包括獲得「112年績優調解服務年資行政院長獎」的莊常良等委員。

鎮公所指出，莊常良從事調解工作服務民眾超過20年，憑著土木營造專業及豐富的建築實務經驗，總能獲得民眾信賴，順利排解糾紛避免訴訟奔波之苦。

龍舟賽祈福活動，也辦理蘇澳鎮「資深績優調解、民政人員表揚大會」，圖中間者為獲得「112年績優調解服務年資行政院長獎」的莊常良委員。（蘇澳鎮公所提供）

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