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私人遊艇占用簡易碼頭 宜縣府勒令改善逾期可罰20萬

宜蘭縣五結鄉大閘門附近有座供漁業用的簡易碼頭，因長期被私人遊艇占用載客營利，還增設浮動碼頭及加裝圍欄上鎖，影響漁民作業遭投訴。（民眾提供）

宜蘭縣五結鄉大閘門附近有座供漁業用的簡易碼頭，因長期被私人遊艇占用載客營利，還增設浮動碼頭及加裝圍欄上鎖，影響漁民作業遭投訴。（民眾提供）

2024/06/04 17:57

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉大閘門附近有座供漁業用的簡易碼頭，因長期被私人遊艇占用載客營利，還增設浮動碼頭及加裝圍欄上鎖，影響漁民作業遭投訴，縣府會勘後，認定業者違法水利法，要求限期1個月改善並恢復原狀，否則將依法開罰，最高可處20萬元罰緩。

位在冬山河上的簡易碼頭，主要供漁業使用，但有私人遊艇業者掛上廣告看板對外攬客包船，疑似長達2年時間霸占碼頭，還私自增設碼頭浮筒，並在周圍加裝圍欄上鎖，試圖不讓其他船隻停靠，嚴重影響漁民作業。

漁民指控，遊艇業者鳩佔鵲巢，原是漁業用碼頭，卻圍起來自用實在不合理，態度又相當囂張，還增設浮動碼頭且不准他人使用，讓漁船無法停靠，許多漁民敢怒不敢言非常困擾，縣府今年辦2次會勘還是沒有改善。

因簡易碼頭位於河堤範圍內，不適用漁港法，屬於水利法，經縣府會勘認定遊艇業者私設浮筒和圍欄等行為違法須拆除；遭指控業者聲稱已配合拆除，但縣府派員稽查並勸導過2次，仍有部份設施未拆。

宜蘭縣海洋及漁業發展所表示，依據水利法規定，已要求遊艇業者限期1個月內改善，並將現地恢復原狀，如未改善，得按次處1萬元以上、20萬元以下罰鍰，再不改善，則會拆除違規設施，並依法向業者索取費用，祭出重罰。

五結大閘門橫跨冬山河下游河道，因河域寬廣、視野遼闊，又鄰近出海口水鳥保護區，常吸引垂釣、賞景及拍鳥人潮，這裡也是冬山河自行車道的終點，一旁還有藍色的清水閘門、水岸碧草鮮明，形成當地另類遊憩據點。

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