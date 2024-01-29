超商財會識破「168」 揭宜縣衛生局人員詐1769萬禮券

「168」露餡，宜縣衛生局臨時人員游志僥詐1769萬禮券東窗事發。（資料照）

2024/01/29 07:46

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府衛生局臨時人游志僥填寫不實請購單採購禮券案，使用自己的台北富邦銀行帳戶匯款，曾在富邦銀任職的全家超商財會人員，發現匯款銀行帳戶的168字碼屬於私人帳戶，並非公司帳戶，全家察覺事有蹊蹺，函請衛生局了解後才東窗事發。

此案源起於2022年2月到9月期間，游志僥以宜縣衛生局名義，送出32次不實請購資料，向統一、全家及萊爾富超商訂購禮券，宜蘭地方法院合議庭認定游男施用詐術，透過公家機關共契平台下訂，供應廠商無從得知私人訂購，依約交付禮券陷於錯誤，犯利用職務上機會詐取財物罪，處有期徒刑6年，褫奪公權3年，並沒收犯罪所得。

全家鄭姓經理在地院審理時指稱，此案以公共平台採購，符合程序，交付地點也在宜蘭縣政府各機關單位，到了2022年9月，受到疫情影響，各縣市政府停止專案採購，宜蘭縣政府仍在繼續採購，當時覺得有異常，但基於政府採購法規定，機關採購如無重大理由不能拒絕。

鄭姓經理認為，宜蘭縣政府採購的禮券發給宜蘭縣民，在縣內兌換，可是查詢後發現，兑換地點遍及各縣市，且兌換物品多屬於高單價物，讓他覺得很奇怪，剛好一名財會人員從富邦銀轉職到全家，看到游男提供的富邦銀帳戶裏有168字碼，屬於私人帳戶，非公司帳戶，有違常情，提醒他注意，全家隨即函請宜縣衛生局了解，案情就此爆發。

此案爆開的時間點，適逢宜蘭縣5合1選戰投票日前夕，猶如拋出震撼彈，一度被當成各陣營攻防的選舉話題。

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