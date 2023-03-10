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    首頁　>　宜蘭縣

    東光國中60週年校慶大會 3大亮點提前曝光

    東光國中師生共同創作，名為《陸拾光》的校慶紀念歌，師生今天首次公開演唱。（東光國中提供）

    東光國中師生共同創作，名為《陸拾光》的校慶紀念歌，師生今天首次公開演唱。（東光國中提供）

    2023/03/10 17:42

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣東光國中將在3月18日舉行創校60週年校慶大會，這是東光國中重要里程碑。學校設計三項活動亮點，分別是「精彩東光、璀璨60校慶數位特展」、「校慶紀念歌全體師生大合唱」以及「紀念裝置藝術揭牌」，今天搶先與大家見面；校長陳志勇說，學校熱情歡迎3萬校友回娘家，見證東光一甲子的精彩與璀璨。

    東光國中為慶祝60週年校慶，與宜蘭縣史館合作辦理了校慶數位特展；內容包含校史介紹，並展示校徽、校旗、校服以及學校建築的演變，希望透過這些歷史的照片和影像，讓大家更深入了解東光國中的成長歷程和發展過程。

    宜蘭縣史館館長廖英杰表示，這是一次很有意義的合作，很榮幸能與東光國中合作，呈現校園的歷史和精神，透過這次特展，也希望能讓更多的人認識這個優秀的學校，感受到它的光彩和活力。

    東光國中還發表由東光師生共同創作，名為《陸拾光》的校慶紀念歌，寓意著「東光之光照亮未來」，歌詞充滿著對學校的熱愛和感恩之情，並洋溢著青春活力，旋律優美。師生們今天首次公開演唱，希望透過音樂的力量，讓大家感受到東光國中的校風與精神。

    陳志勇指出，東光國中還邀請雕塑藝術家林思瑩創作60年校慶紀念裝置藝術《鯨嶼》，以海豚、虎鯨、小白鯨、座頭鯨和藍鯨等5種鯨豚特質為創作靈感，呼應校慶主題『精（鯨）彩東光」，並以此對應東光國中培養學生學習力、人際力、創造力、實踐力和關懷力的課程目標。

    這3項活動展現東光國中60週年校慶的亮點，學校今天召開記者會搶先與大家見面，陳志勇說，18日校慶當天，歡迎3萬名校友一起回娘家參與盛會。

    東光國中邀請雕塑藝術家林思瑩創作校慶紀念裝置藝術《鯨嶼》，靈感來自海豚、虎鯨、小白鯨、座頭鯨和藍鯨等5種鯨豚。（東光國中提供）

    東光國中邀請雕塑藝術家林思瑩創作校慶紀念裝置藝術《鯨嶼》，靈感來自海豚、虎鯨、小白鯨、座頭鯨和藍鯨等5種鯨豚。（東光國中提供）

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