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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭冬山「被遺忘的鐵道」 打造遺跡秘境觀光廊帶

    宜縣冬山鄉公所將重塑潤泰鐵路沿線風貌，把這條「被遺忘的鐵道」打造成遺跡秘境。（記者江志雄攝）

    宜縣冬山鄉公所將重塑潤泰鐵路沿線風貌，把這條「被遺忘的鐵道」打造成遺跡秘境。（記者江志雄攝）

    2023/02/28 16:26

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉潤泰鐵路曾是地方上重要的產業鐵路，已停駛30年，遺留的資訊與畫面相當有限，逐漸被各界遺忘，如今冬山鄉公所將重塑沿線風貌，新設腳踏軌道車供遊客體驗，把「被遺忘的鐵道」打造成遺跡秘境，轉型觀光廊帶。

    冬山鄉潤泰鐵路在1976年前後興建，是昔日力霸水泥冬山廠運載水泥與原物料的運輸路線，從安平村廠區往南延伸，通過省道台9線銜接台鐵宜蘭線鐵路，直到1990年代初期停駛，潤泰集團2009年買下力霸水泥冬山廠後，這條鐵路被俗稱為潤泰鐵路。

    潤泰鐵路全長3.2公里，在荒廢多年後，鐵軌、路基仍保持完整，沿線有農田、菜園等田園風光，冬山鄉公所相中照安路到省道台9線之間的800公尺長路段，作為「冬山潤泰水泥鐵道遺跡秘境風貌觀光廊帶」計畫的基地，已跟潤泰集團簽署10年無償租用契約。

    冬山鄉長林峻輔說，這項計畫獲交通部觀光局補助，共籌措2400萬元經費，預計今年9月動工，明年5月完工，重新營造「被遺忘的鐵道」歷史空間，最大亮點是鐵道體驗遊程，將新設腳踏軌道車與月台，日後開放遊客騎腳踏軌道車，飽覽潤泰鐵路遺跡秘境風貌。

    冬山鄉公所觀光產業發展所長江立偉補充說明，腳踏軌道車行駛路段210公尺，列入潤泰鐵路觀光廊帶計畫的主軸，初期提供3輛腳踏軌道車給遊客使用，另闢人行步道、空間綠美化，把廢棄產業鐵路活化，型塑成冬山鄉旅遊新亮點。

    宜蘭縣的產業鐵路，以太平山森林鐵路知名度最高，但沿線軌道幾乎全數拆除，位在平地的潤泰鐵路軌道依舊完整，完工後使用不到20年便荒廢至今。

    潤泰鐵路要新設腳踏軌道車供遊客體驗，圖為模擬畫面。（冬山鄉公所提供）

    潤泰鐵路要新設腳踏軌道車供遊客體驗，圖為模擬畫面。（冬山鄉公所提供）

    潤泰鐵路軌道路線（圖中綠色路徑）仍保持相當完整。（冬山鄉公所提供）

    潤泰鐵路軌道路線（圖中綠色路徑）仍保持相當完整。（冬山鄉公所提供）

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