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    頭城游泳池封閉惹民怨 公所擬改建室內溫水泳池

    頭城鎮立游泳池今年夏季仍未開放，引起民怨。（記者蔡昀容攝）

    頭城鎮立游泳池今年夏季仍未開放，引起民怨。（記者蔡昀容攝）

    2022/07/30 17:35

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕頭城鎮立游泳池每年5月至10月開放，去年因疫情關閉，加上經營廠商解約，鎮公所尚未招標尋找新廠商，引起民眾抱怨，現若要游泳，得大老遠到礁溪龍潭游泳池。鎮公所回應，經過評估，泳池設備老舊，難以委外經營，為根本解決問題，會積極爭取經費，盼能原地改建成室內溫水（指恆溫）游泳池。

    頭城鎮立游泳池2000年完工，一開始由鎮公所自營，但因虧損嚴重，2002年起委託民間營運，設有一個游泳池、一個兒童戲水池及沐浴空間。

    2021年台灣爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，頭城游泳池業者配合三級警戒暫停營運，同年7月雖降二級，不過仍有疫情起伏不明、救生員尚未施打疫苗等問題，業者以不可抗力因素為由，申請終止契約，去年10月生效。

    頭城鎮長參選人林瑞文說，許多民眾反映，其他鄉鎮市游泳池陸續開放，頭城卻遲遲沒開門，鎮公所也沒有發布委外標案，導致想游泳的民眾，至少得跑到龍潭游泳池，希望公所正視喜愛游泳民眾的權利，並提供孩子安全玩水的場域。

    頭城鎮公所說明，游泳池現有設備及管線老舊，過濾水、抽水機等器材多年前就故障，皆由先前業者自行吸收成本改善，整體硬體環境並不完善，即便是有意經營的廠商也打退堂鼓。

    鎮公所表示，為了從根本解決問題，代理鎮長蔡文益在主管會議裁示，請負責課室向中央爭取經費，朝「改建室內溫水游泳池」方向努力，並從現有的25米長泳道，升級成50米長的標準規格，如此一來，除了翻新設備，民眾四季都能游泳，同時也提高業者投標意願。

    頭城鎮民代表林詩穎認為，興建室內泳池是很好的方向，同時也呼籲鎮公所，別只有口頭上說，後續的紙上作業、爭取經費等動作也要積極進行，才是有效率和負責任的做法。

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