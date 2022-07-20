當街行刑式槍決仇家自首 「非出於真誠悔悟」判22年

劉子琰行刑式槍擊羅男，羅男當場死亡。（記者蔡昀容翻攝）

2022/07/20 14:59

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭市去年10月19日發生行刑式槍擊案，當時23歲劉子琰，被22歲羅姓男子放話圍剿，家人也屢遭羅男砸車、砸店，因此萌生殺意，開車撞羅男車輛，並當街行刑式槍決羅男，同時擊傷副駕駛座吳男，導致1死1傷。宜蘭地方法院今天宣判，持有槍枝判2年8月，殺人判18年，殺人未遂判7年，合併應執行有期徒刑22年，可上訴。

宜蘭地檢署起訴書指出，劉男與羅男是舊識，羅男積欠劉男23萬元，幾經催討未還，劉男卻聽聞羅男對外造謠稱是劉欠羅50多萬元，加上劉男與羅男妻子是小學同學，羅男與羅妻曾短暫分手，劉男當時以通訊軟體表達追求之意，羅男發現後大為光火，劉、羅2人發生爭吵，心生嫌隙。

後來，羅男毀損劉男家人的小客車，劉男父親店鋪也遭人砸店，劉男懷疑是羅男在背後教唆，為避免家人再受牽連，劉男偕妻到嘉義工作生活，但去年10月，劉男發覺羅男放話要圍剿他，深覺遭羅男逼上絕路而心生怨恨，10月13日回宜蘭，伺機殺害羅男。

10月19日凌晨，劉男駕車尾隨羅男駕駛車輛，製造假車禍誘使羅男下車察看，劉男持槍下車，大喊羅男名字叫他「站好」，近距離射擊2槍，其中1槍擊中羅男右前胸鎖骨處，羅男慌忙上駕駛座，劉男上前舉槍抵住羅男頭部開槍，一槍斃命，並近距離朝副駕駛座上的吳男上半身槍擊2槍，吳男舉左手護身，僅左手受傷。

凌晨2時6分左右，劉男執槍彈前往宜蘭警分局自首，但檢察官認為，劉男行兇後雖至警局自首，但犯後矢口否認有殺害吳男犯意，無視法紀，藐視公權力，枉顧他人性命，審酌其行兇手段、兇器種類、被害人受傷程度、未將被害人送醫、未曾對被害人家屬表達歉意等情狀，其自首動機應非出於真誠悔悟，而是無法躲過法律制裁不得不自首或僅為預邀刑之寬典，應不適用自首減刑規定，建請法院勿給予劉男減輕其刑，依涉犯刑法殺人、殺人未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴。

宜蘭地方法院今天宣判，劉男違反槍砲彈藥刀械管制條例部份判處2年8月，殺人部分判處18年，殺人未遂部分判處7年，合併應執行有期徒刑22年，全案可上訴。

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