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    首頁　>　宜蘭縣

    印尼看護想回國刀割阿嬤脖子 遭判1年徒刑

    印尼籍看護普琪拿水果刀將阿嬤壓制在床，往脖子上劃，遭判1年徒刑。（資料照，鄒先生提供）

    印尼籍看護普琪拿水果刀將阿嬤壓制在床，往脖子上劃，遭判1年徒刑。（資料照，鄒先生提供）

    2021/12/20 11:57

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕31歲印尼籍女看護普琪，在宜蘭縣冬山鄉負責照護81歲吳姓阿嬤，普琪認為雇主不讓她休假，且印尼的丈夫要娶小老婆，她想回國向阿嬤索取護照、機票未果，遂拿水果刀將阿嬤壓制在床，往脖子上劃，造成阿嬤脖子有9公分撕裂傷；全案法院審結，依傷害罪嫌，判普琪1年徒刑，執行完畢後驅逐出境，全案可上訴。

    普琪2019年7月1日到吳姓阿嬤家，犯案後將阿嬤放在輪椅，推到另一個房間，要阿嬤拿鑰匙開門，她要拿錢買機票回國，阿嬤找不到鑰匙，並向普琪稱，鑰匙在兒子那，要通知兒子回家開門，普琪遂呼叫在2樓房內的兒子。

    吳姓阿嬤的兒子到場見到阿嬤受傷，驚呼「妳怎麼能這樣」，立刻報警；阿嬤脖子傷口達9公分，送醫縫合14針，幸無生命危險，全案檢方依殺人未遂罪嫌，起訴普琪。

    審理時，普琪坦承有傷害阿嬤，原因為雇主不給特休，他想要護照跟錢回國，雇主也不給，才拿出水果刀恐嚇；普琪的辯護人說，被告雖持水果刀劃傷被害人頸部，但就被告的動機、手段與被害人的傷勢綜合判斷，被告行為僅是恐嚇被告，而行傷害的行為。

    法官認為，被告案發時持鋒利水果刀，如確有殺害吳姓阿嬤的犯意，被告當可輕而易舉的刺穿阿嬤頸部，導致阿嬤死亡，但被告傷害阿嬤後，還推著阿嬤坐的輪椅至其它房間找護照，應認定被告僅補通傷害的犯意。

    全案法院審結，法官認為，被告所為非是，但念其在台無其它犯罪紀錄，素行良好，又犯後坦承犯行，態度尚可，因此依傷害罪嫌，判普琪1年徒刑，執行完畢後驅逐出境，全案可上訴。

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