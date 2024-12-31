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    首頁　>　桃園市

    石門水庫清淤 562萬立方公尺創新高

    石門水庫上游的阿姆坪防淤隧道沖泥作業，為水庫清出庫容量。 （記者李容萍攝）

    石門水庫上游的阿姆坪防淤隧道沖泥作業，為水庫清出庫容量。 （記者李容萍攝）

    2024/12/31 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕經濟部水利署北區水資源分署為增加石門水庫庫容量以穩定供水，近年積極進行水庫清淤，透過抽泥、陸挖、水力沖淤及排砂等多元措施，今年夏季以來陸續有凱米、山陀兒、潭美、康芮等颱風帶來豐沛水量，讓水力排砂量達一一○萬立方公尺，加上抽泥量達四三○．四萬立方公尺及陸挖二一．六萬立方公尺，總清淤量達五六二萬立方公尺，創歷史新高。

    北水分署副分署長郭耀程表示，石門水庫近三年累計清淤量達一三五一萬立方公尺，平均年清淤量達四五○．三三萬立方公尺，較二○一八至二○二一年平均年清淤量二五七．三八萬立方公尺，大幅提升七十四．九六％ 。

    郭耀程說，目前石門水庫採三艘抽泥船同時在壩前、大灣坪及阿姆坪水域進行抽泥清淤，除遇颱風及抽泥船保養維護期間，全年持續作業，今年抽泥量已達四三○．四萬立方公尺，另有廿五萬立方公尺水庫淤泥，為透過去年完工的阿姆坪防淤隧道輸泥管送至沖淤池，並在七月凱米與十月潭美兩場颱風配合水庫排洪沖淤，發揮提高水庫清淤成效。

    截至昨晚七點，石門水庫大壩水位為二四四．九九公尺（滿水位二四五公尺）、蓄水量二億○五一七萬噸、蓄水率九十九．九六％，北水分署預估到明年初都會接近滿水位，水情相對穩定。

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